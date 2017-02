Newly Announced: Billy Joel, John Legend, Lady Gaga, Muse, Zakk Sabbath

click to enlarge Press photo via Edge Publicity

John Legend will perform at the Fox Theatre on Thursday, June 15

Here, again, is every newly announced show for the week! On page one you'll find a quick list of shows that particularly caught our attention.

Page two contains our complete listing of new shows, so you can do some digging of your own and let us know which ones you are excited about. Click through, and start planning ahead.

Billy Joel: Thu., Sept. 21, 8 p.m., $49.50-$139.50. Busch Stadium, Broadway & Poplar St., St. Louis, 314-345-9600.The Black Angels: W/ A Place To Bury Strangers, Mon., May 15, 9 p.m., $25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Chris Robinson Brotherhood: Sun., April 2, 8 p.m., $20-$23. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.David Beeman / The Death Dual Cassette Release: Fri., Feb. 24, 9 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-773-3363.Flux Pavilion: W/ KAYZO, Wilkinson, Thu., May 18, 8 p.m., $20-$25. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Future Islands: Mon., June 5, 8 p.m., $22-$25. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Graffiti Bridge: A Tribute to Prince: Sat., April 15, 8 p.m., $20-$22.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.James Taylor: Sat., April 29, 8 p.m., $65. Peabody Opera House, 1400 Market St, St. Louis, 314-241-1888.John Legend: Thu., June 15, 7:30 p.m., $58-$128. 