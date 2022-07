Newly Announced: Denzel Curry, Judas Priest, Pusha T, Turnstile and More

click to enlarge VIA WASSERMAN MUSIC Denzel Curry will perform at the Pageant on Tuesday, September 20.

Here, again, is every newly announced show for the week! Click through and start planning ahead. And as always, here's your obligatory COVID safety warning: Be sure to check with the venues before you make plans to head to any of these shows, as the virus is still circulating and safety measures vary from venue to venue.120 Minutes: Wed., July 20, 7 p.m., free. Just John's Club, 4112 Manchester Ave., St. Louis, 314-371-1333.ABBA Mania: Sun., Nov. 13, 8 p.m., TBA. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.The Acacia Strain: W/ Malevolence, I AM, 156/Silence, Sat., July 2, 7 p.m., $18-$22. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Ashten Ray: Sat., July 23, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Aviana & The Pure Root: Fri., July 1, 9 p.m., $10-$25. Dark Room, 3610 Grandel Square, St. Louis, (314) 710-5643.Beer Choir: Thu., July 7, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Beyond FM 3rd Annual Birthday Bash: W/ Steve Ewing, Sat., July 16, 7 p.m., $10. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Big Rich McDonough & The Rhythm Renegades: Wed., July 6, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Blues at the Arch Day 1: W/ Annika Chambers, Marcia Ball, Fri., Aug. 12, 5 p.m., free. Gateway Arch, 200 Washington Ave., St. Louis, 877-982-1410.Blues at the Arch Day 2: W/ Matt "The Rattlesnake" Lesch, Ms. Hy-C & Fresh Start, Circus Harmony, Jeremiah Johnson, Keesha Pratt Band, Selwyn Birchwood, Sat., Aug. 13, noon, free. Gateway Arch, 200 Washington Ave., St. Louis, 877-982-1410.Boxcar: Sat., July 9, 6 p.m., free. The Weingarten, 1780 E State Rte 15, Belleville.The Broken Hipsters: Thu., June 30, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Brother Francis and the Soultones: Sat., July 2, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Charles Glenn: Thu., June 30, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Chicago Blues Angels: Sat., July 2, 3 p.m., $15. [edit secondary] Sun., July 3, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Claudettes: Fri., July 1, 7:30 p.m., $25. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Cree Rider: Fri., July 8, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Dance Gavin Dance: Fri., Aug. 19, 7:30 p.m., $35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dayglow: W/ Ritt Momney, Tue., Nov. 1, 8 p.m., $29.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dear Rabbit: W/ Zak M, 3 of 5, Fri., July 1, 9 p.m., $5. San Loo, 3211 Cherokee St., St. Louis, 314-696-2888.Denzel Curry: W/ AG Club, redveil, Playthatboizay, Tue., Sept. 20, 8 p.m., $35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dhoruba Collective: Tue., July 5, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Diesel Island: Sat., July 16, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Dr. Zhivegas: Fri., July 29, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Drew Sheafor and the Soul Rangers: Fri., July 15, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Dropkick Murphys: Fri., Nov. 18, 8 p.m., $39.50-$79.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Fresh Produce Beat Battle: Wed., July 6, 9 p.m., free. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Ginger Root: Wed., Sept. 14, 8 p.m., $15. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Glaive: Sat., Oct. 8, 8 p.m., $25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.GloRilla: Sat., Aug. 13, 8 p.m., $42.50-$55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Hamilton Band: Fri., July 1, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The Happy Fits: Fri., Nov. 18, 7 p.m., $20. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Hunter Peebles and Band: Thu., July 14, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.I Prevail: W/ Pierce The Veil, Fit for a King, Stand Atlantic, Wed., Nov. 9, 7 p.m., $39.50-$55. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.In This Moment: W/ In This Moment, Nothing More, Sleep Token, Cherry Bombs, Sat., Aug. 27, 6 p.m., $39.50-$55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Jeremiah Johnson Band: Fri., July 15, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Jose Ramirez Band: Sat., July 2, 10:30 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Joy Formidable: W/ Cuffed Up, Tue., Nov. 1, 8 p.m., $23. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Judas Priest: 50 Heavy Metal Years: W/ Queensryche, Sun., Nov. 13, 7 p.m., $47-$125. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Judy Collins: Wed., Oct. 26, 8 p.m., $74-$94. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Kingdom Brothers Band: Sun., July 3, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Last Dance - A Tom Petty Tribute: Fri., July 22, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Lauren Anderson Band: Fri., July 1, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Love Jones "The Band": Sat., July 2, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Matt Nathanson: Sun., Aug. 21, 8 p.m., $49.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Mookie Tolliver & Sonta: Sat., Aug. 20, 8:45 p.m., $25. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.The Mosaic Trio: Sat., July 2, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.The Mound City Slickers: Sat., July 2, 8 p.m., $15-$20. The Focal Point, 2720 Sutton Blvd., Maplewood, 314-560-2778.Negro Obscura: A Comedy Show: Fri., July 1, 8 p.m., $10. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Porkchop Express: Fri., July 8, 6:30 p.m., free. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Proud Larry: Sat., July 23, 6 p.m., $10. [edit secondary] Sat., July 30, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Pusha T: Thu., Sept. 29, 8 p.m., $35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Randy McAllister: Wed., July 6, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Rod, Marty, & Company: Thu., July 7, 6 p.m., free. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.SIRSY: Mon., July 18, 7:30 p.m., free. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Skeet Rodgers & Inner City Blues Band: Fri., July 1, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Teddy Swims: Sun., Oct. 30, 8 p.m., $26-$125. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Third Sight Band: Mon., July 4, 7 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Trinity of Terror Tour: W/ Motionless In White, Black Veil Brides, Ice Nine Kills, Crown the Empire, Sat., Sept. 17, 6:30 p.m., $46.50-$56.50. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Trombone Shorty & Orleans Avenue: Thu., Sept. 22, 8 p.m., $29.50-$49.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Turnstile: W/ Snail Mail, JPEGMAFIA, Wed., Oct. 19, 7 p.m., $35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Usual Suspects: Sun., July 3, 9:30 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Violent Femmes: Sun., Oct. 2, 8 p.m., $35-$50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Voodoo Dave Matthews Band: Wed., July 6, 9 p.m., $12. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Voodoo Falling Fences: Wed., July 27, 9 p.m., $12. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Voodoo JGB: Wed., Aug. 3, 9 p.m., $12. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Wurst Festival: Sat., July 9, 2 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The Yowl: Sat., July 16, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.