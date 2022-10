Newly Announced: Kodak Black, Muse, Plack Blague, Elle King and More

click to enlarge VIA ARTIST BANDCAMP Plack Blague will perform at Off Broadway on Monday, November 28.

Here, again, is every newly announced show for the week! Click through and start planning ahead. And as always, here's your obligatory COVID safety warning: Be sure to check with the venues before you make plans to head to any of these shows, as the virus is still circulating and safety measures vary from venue to venue.120 Minutes Tribute to the Cure, the Smiths, R.E.M.: Sat., Dec. 17, 8 p.m., $10. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.18andCounting: Mon., Oct. 31, 7:30 p.m., free. Work & Leisure, 3015 Locust Street, Saint Louis, (314) 620-3969.AhSa Ti-Nu Band: Sat., Nov. 5, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Aoife O'Donovan: Sat., April 15, 8 p.m., $25-$36. The Sheldon, 3648 Washington Ave., St. Louis, (314) 533-9900.Arianna Quartet Touhill: Fri., Nov. 4, 7:30 p.m., $29. Blanche M Touhill Performing Arts Center, 1 University Dr at Natural Bridge Road, Normandy, 314-516-4949.The Bastard Squad Holiday Bizarre: Sat., Dec. 17, 8 p.m., $15-$25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.The Beach Boys: Wed., Dec. 14, 7:30 p.m., $49-$129. The Fox Theatre, 527 N. Grand Blvd., St. Louis, 314-534-1111.Belle & Sebastian: Thu., May 18, 8 p.m., $40. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Big Al & The Heavyweights: Sat., Nov. 12, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Big Rich McDonough & The Rhythm Renegades: Wed., Nov. 2, 7 p.m., $15. [edit secondary] Wed., Nov. 9, 7 p.m., $15. [edit secondary] Thu., Nov. 17, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Billy Barnett Band: Thu., Nov. 3, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Bob Row Organ Trio: Sun., Nov. 13, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Brock Walker & Friends: Sat., Oct. 29, 3 p.m., $15. [edit secondary] Sun., Nov. 6, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Buddy Guy: Mon., March 13, 7:30 p.m., $49.50-$79.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Cheri Evans Band: Fri., Nov. 11, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Chris Shepherd Band: Tue., Nov. 1, 7 p.m., $15. [edit secondary] Tue., Nov. 15, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Colony House: Fri., Feb. 17, 8 p.m., $26.50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Complete Black Sabbath Experience: Thu., Oct. 27, 7:30 p.m., $27.50. Wildey Theatre, 254 N. Main St., Edwardsville, 618-692-7538.Crow's Nest Halloween Party: W/ DJ Sex Nintendo, Mon., Oct. 31, 8 p.m., free. The Crow's Nest, 7336 Manchester Road, Maplewood, 314-781-0989.Danger Zone Band: Fri., Nov. 4, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Dawes: Wed., April 12, 8 p.m., $35-$40. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dhoruba Collective: Sat., Nov. 5, 11 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Dogtown Records Presents: Fri., Nov. 18, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Elle King: Tue., March 7, 8 p.m., $40-$55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Falling In Reverse: Mon., Dec. 5, 7 p.m., $42.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Foals: Sun., Dec. 4, 8 p.m., $35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Gene Jackson & Power Play: Sat., Oct. 29, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Genesis Jazz Big Band: Sun., Oct. 30, 4 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Gucci Mane: Fri., Nov. 18, 8 p.m., $57.50-$87.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Halloween at Off Broadway: Mon., Oct. 31, 7:30 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Harry Connick Jr.: Sun., Dec. 4, 7 p.m., $46-$162. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Joe Pera: Sat., Feb. 4, 8 p.m., $35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Immigrant Song Concert: Sat., Nov. 19, 7 p.m., $20. Webster University Community Music School, 535 Garden Ave., Webster Groves, 314-968-5939.Ivas John: Thu., Nov. 10, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Ivas John Band: Fri., Oct. 28, 6 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jacoby Arts Center's 2nd Annual Halloween Party: W/ Superfun Yeah Yeah Rocketship, Mon., Oct. 31, 6 p.m., $5-$10. Jacoby Arts Center, 627 E. Broadway, Alton, 618-462-5222.Jake's Leg Halloween Show: Fri., Oct. 28, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jason Cooper & The Coop DeVilles: Sat., Nov. 12, 3 p.m., $15. [edit secondary] Fri., Nov. 18, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jeremiah Johnson Band: Sat., Oct. 29, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jim Stevens & The Vibe: Thu., Oct. 27, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Jimmys: Wed., Nov. 16, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Judds: Sat., Feb. 4, 7:30 p.m., $29.50-$399.50. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.King Friday: Thu., Nov. 3, 10 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Kodak Black: Fri., Dec. 30, 8 p.m., $49.99-$104.99. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.Love Jones “The Band”: Sun., Oct. 30, 7 p.m., $15. [edit secondary] Sat., Nov. 5, 7 p.m., $15. [edit secondary] Sun., Nov. 13, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Monday Cortez Band: Fri., Nov. 11, 11 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Muse: Sun., March 5, 6:30 p.m., $39.50-$159.50. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.Nikki Glaser: Sat., Dec. 31, 8 p.m., $36.75-$76.75. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Plack Blague: W/ Kontravoid, Lunacy, Nadir Smith, Mon., Nov. 28, 7 p.m., $15-$18. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Rocky Mantia & The Killer Combo: Sat., Nov. 12, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Self Pollution: Tribute to Pearl Jam: W/ The Dookie Brothers Green Day tribute, Chili Magik RHCP tribute, Sat., Nov. 12, 7 p.m., $20. The Playhouse at Westport Plaza, 635 Westport Plaza, St. Louis, 314-469-7529.Skeet Rodgers & Inner City Blues Band: Fri., Nov. 4, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Soul II Soul Tour: W/ KEM, Ledisi, Musiq Soulchild, Sat., March 18, 8 p.m., $64-$255. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.The Sound of Animals Fighting: W/ Hail the Sun, Concrete Castles, Kitty, Wstdyth, Mon., Jan. 16, 7:30 p.m., $29.50-$75. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Split66: W/ Secondhand Sin, Axeticy, Sat., Jan. 21, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.St. Louis Social Club: Tue., Nov. 8, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.St Louis Wrecking Crew Presents Under Construction: Wed., Nov. 2, 8 p.m., $10. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Third Sight Band: Mon., Nov. 7, 8 p.m., $10. [edit secondary] Mon., Nov. 14, 8 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Usual Suspects: Sun., Nov. 6, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.