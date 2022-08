Newly Announced: Liquid Stranger, Cory Wong, Hatebreed, Drug Church and More

click to enlarge VIA ARTIST BANDCAMP Drug Church will perform at the Duck Room on Sunday, September 25.

Here, again, is every newly announced show for the week! Click through and start planning ahead. And as always, here's your obligatory COVID safety warning: Be sure to check with the venues before you make plans to head to any of these shows, as the virus is still circulating and safety measures vary from venue to venue.Al Holliday: Thu., Sept. 15, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.Allman Family Revival: Sat., Dec. 10, 8 p.m., $49.50-$79.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Amy Grant: W/ Michael W. Smith, Fri., Dec. 9, 7:30 p.m., $77-$309. The Fox Theatre, 527 N. Grand Blvd., St. Louis, 314-534-1111.As the Crow Flies: Fri., Sept. 9, 7:30 p.m., free. [edit secondary] Fri., Sept. 16, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Bad Suns: W/ Last Dinosaurs, Quarters of Change, Sat., Oct. 15, 7 p.m., $25-$75. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Beth Bombara: Thu., Sept. 22, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.Billy Don Burns: Fri., Nov. 18, 8 p.m., $20. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.BillyE3: Fri., Sept. 9, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Blue October: Sat., Nov. 19, 8 p.m., $37-$50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Blue Sparks: Fri., Aug. 26, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Boogie Chyld: Fri., Sept. 23, 5:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.The Broken Hipsters: Thu., Sept. 15, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Brother Francis and the Soultones: Thu., Sept. 1, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Brothers Lazaroff: Tue., Aug. 30, 7:30 p.m., free. Steve's Hot Dogs, 3145 South Grand, St. Louis.Cara Dineen: Bessie to Bjork: Thu., Sept. 29, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Carson Mann & Cree Rider: Thu., Sept. 15, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Cemetery Gatez: The Pantera Tribute Band: W/ Conquest: Tribute to the Metal Gods, Sat., Oct. 1, 7 p.m., $10. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.A Charlie Brown Christmas: Thu., Dec. 1, 6:30 p.m., $37-$77. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Chris Redd: Sat., Aug. 27, 7 p.m., $25. Grandel Theatre, 3610 Grandel Square, St. Louis, 314-533-0367.Christopher Cross: Fri., Sept. 16, 8 p.m., $49.50-$69.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Connor Schenk: Sat., Sept. 17, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Conway the Machine: Fri., Sept. 30, 8 p.m., $30. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Cory Wong: W/ Victor Wooten, Trousdale, Thu., Feb. 16, 8 p.m., $32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.David A. Arnold: Fri., Nov. 18, 7:30 p.m., $35.50-$55.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.David Giuntoli: Sinatra, The Man And His Music: Fri., Sept. 30, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.The Deal: Sun., Sept. 11, noon, free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Diesel Island: Sat., Aug. 27, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521. [edit secondary] Fri., Sept. 23, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Drew Sheafor: Sat., Aug. 27, 10 a.m., free. [edit secondary] Sun., Sept. 4, 10 a.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Drew Sheafor and the Soul Rangers: Fri., Sept. 16, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Drug Church: Sun., Sept. 25, 8 p.m., $20. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.The Early November: W/ I Can Make A Mess, Vinnie Caruana of the Movielife, Thu., Nov. 10, 7 p.m., $24. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Erin Bode: Thu., Sept. 1, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.Fair Weather Friends: Sat., Sept. 24, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Falling Fences Album Release: Fri., Oct. 21, 8 p.m., $15. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Farshid, Dave Black & Sandy: Thu., Sept. 8, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.The Forestwood Boys: Sat., Sept. 17, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The Four Horsemen: Sat., Sept. 10, 7 p.m., $15-$25. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Four Year Strong: W/ Microwave, Tue., Sept. 27, 7:30 p.m., TBA. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.The Funky Butt Brass Band: Thu., Sept. 29, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.The Gaslight Squares: Sat., Sept. 10, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.The Hamilton Band: Fri., Sept. 2, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Harbour: W/ America Part Two, Kesley Bou, Tue., Sept. 27, 8 p.m., $13. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Hatebreed: W/ Gatecreeper, Bodysnatcher, Dying Wish, Fri., Nov. 4, 7 p.m., $29-$49.50. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Hitchcock and the Hitmen: Fri., Sept. 30, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Hunter Peebles and Band: Thu., Sept. 8, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Hyaahs & Hahas Comedy Showcase: Thu., Aug. 25, 8 p.m., free. Steve's Hot Dogs, 3145 South Grand, St. Louis.Ivan & Alyosha: Thu., Sept. 22, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Jackyl & Stephen Pearcy: Sun., Sept. 25, 6:30 p.m., $29.50-$59.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Jampact: Fri., Sept. 9, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Jason Nelson Band: Wed., Aug. 24, 7:30 p.m., free. Steve's Hot Dogs, 3145 South Grand, St. Louis.Jay Leno: Fri., Nov. 18, 7:30 p.m., TBA. The Fox Theatre, 527 N. Grand Blvd., St. Louis, 314-534-1111.Joe Park & the Hot Club of St. Louis: Sat., Sept. 3, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Justin Jagler & The Evergreens: Sat., Oct. 1, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Kevin Buckley: Fri., Sept. 2, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090. [edit secondary] Sun., Sept. 18, 10 a.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The Lady J Huston Show: Sat., Sept. 24, 7 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Liquid Stranger: Thu., Nov. 3, 7:30 p.m., $29.50-$49.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Michelle Wolf: Sun., Sept. 18, 7 p.m., $30-$40. Helium Comedy Club, 1151 St. Louis Galleria Saint Louis Galleria Mall, Richmond Heights, 314-727-1260.Miss Jubilee: Sat., Sept. 17, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Ms. Hy-C & Fresh Start: Thu., Oct. 6, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.The Musial Awards: Sat., Nov. 19, 6:15 p.m., $10-$35. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Naked Rock Fight: Thu., Oct. 13, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.Native State: Sat., Aug. 20, 7 p.m., $10. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Neil deGrasse Tyson: Wed., May 10, 7:30 p.m., TBA. Blanche M. Touhill Performing Arts Center, 1 Touhill Circle, St. Louis, 866-516-4949.Noche de Verano Sin Ti: Sat., Sept. 10, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.The Obsessed: W/ Ecstatic Vision, Caustic Casanova, Cloud Machine, Wed., Sept. 14, 7:45 p.m., $18. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Omar Apollo: Thu., Nov. 10, 7:45 p.m., $32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.One Way Traffic: Thu., Aug. 25, 8 p.m., $15-$20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.P.R.E.A.C.H. & Loerkace: Sat., Sept. 17, 7:30 p.m., $10. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Pierce Crask: Thu., Sept. 8, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Pig & Whiskey Day 2: W/ Sebastian Bach, Sat., Aug. 20, noon, free. Schlafly Bottleworks, 7260 Southwest Ave, Maplewood, 314-241-2337.Pig & Whiskey Day 3: W/ Story of the Year, Tech N9ne, Sun., Aug. 21, noon, free. Schlafly Bottleworks, 7260 Southwest Ave, Maplewood, 314-241-2337.Pig & Whiskey Day 1: W/ Jack Russell's Great White, Firehouse, Fri., Aug. 19, 5 p.m., free. Schlafly Bottleworks, 7260 Southwest Ave, Maplewood, 314-241-2337.Polly O’Keary & The Rhythm Method: Sun., Aug. 14, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Porkchop Express: Sat., Sept. 10, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Real Talk Comedy Tour: Sat., Oct. 22, 8 p.m., $59.50-$199.50. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.River Kittens: Thu., Oct. 27, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Riverbend Bluegrass: Sat., Sept. 24, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Skamasala: Sat., Sept. 3, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Slander: Thu., Oct. 20, 8 p.m., $35-$59.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Songbird: Wed., Aug. 24, 7:30 p.m., $35. The Focal Point, 2720 Sutton Blvd, St. Louis, 314-560-2778.Steve Ewing: Sat., Sept. 3, 8 p.m., $20. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.Super Mega Local Throw Down: Fri., Aug. 26, 7 p.m., $10. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Taking Back Emo: Fri., Oct. 7, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Thayne Bradford & Gary Hart: Thu., Sept. 29, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Thayne Bradford & Gary Hunt: Thu., Sept. 1, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Three of a Perfect Pair: Thu., Aug. 25, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Tvboo: Sat., Dec. 10, 7 p.m., $18-$20. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Voodoo Grateful Dead: Fri., Aug. 19, 7 p.m., $15-$20. The Ready Room, 4140 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.WC Edgar: Fri., Sept. 30, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.We Outside Comedy Tour: Fri., Nov. 4, 8 p.m., $62.75-$202.75. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.We Were Promised Jetpacks: Sun., Oct. 9, 8 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Whit.: Sat., Sept. 17, 8 p.m., $10. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.The World Beat Music Fest: Sat., Aug. 27, 2 p.m., free. VFW Post 3500, 1717 S Big Bend Blvd, Richmond Heights, (314) 781-3781.