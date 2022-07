Newly Announced: Moneybagg Yo, Amanda Shires, Murphy's Law and More

click to enlarge JOHN SHEARER Amanda Shires will perform at Old Rock House on Wednesday, November 16.

Here, again, is every newly announced show for the week! Click through and start planning ahead. And as always, here's your obligatory COVID safety warning: Be sure to check with the venues before you make plans to head to any of these shows, as the virus is still circulating and safety measures vary from venue to venue.4&20: A Tribute to Crosby, Stills, Nash and Young: Fri., Oct. 7, 7 p.m., $7. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.5 Seconds of Summer: Sun., July 24, 7 p.m., $39-$59. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Alex G: W/ Barrie, Mon., Oct. 10, 8 p.m., $23. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Amanda Shires: Wed., Nov. 16, 8 p.m., $30-$35. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Art, Mimosas, and Pancakes: W/ DJ Hood Bunny, Sat., July 9, 8 p.m., $15-$30. Mad Art Gallery, 2727 S. 12th St., St. Louis, 314-771-8230.Big Bad Voodoo Daddy: Thu., Dec. 8, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.Big Rich McDonough & The Rhythm Renegades: Wed., July 13, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Billy Currington: W/ Bobby Ford Band, Johnny Henry Band, Fri., Aug. 19, 7 p.m., $25-$50. Ballpark Village, 601 Clark Ave, St. Louis, 314-345-9481.Billy Joel Tribute "Under Pressure": Sat., July 9, 6 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Black Knife: W/ Traffic Death, Blackwell, Sat., Sept. 17, 7 p.m., $10. The Ready Room, 4140 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Carsie Blanton: Sun., Nov. 13, 7:30 p.m., $25. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Cheri Evans Band: Fri., July 8, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Comedy at The Kranzberg: Sat., July 16, 8:30 p.m., $15. Kranzberg Arts Center, 501 N Grand Blvd, St. Louis, 314-533-0367.The Commodores: Sat., April 8, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.Danger Zone Band: Sat., July 9, 9 p.m., $25. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Drivin' N Cryin': W/ the Minks, Wed., Aug. 10, 7:30 p.m., $25. Lincoln Theatre, 103 E. Main St., Belleville, 618-233-0123.Gloria Trevi: Fri., Nov. 4, 8:30 p.m., $50-$225. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Jake Owen: W/ Travis Denning, Fri., Oct. 14, 7 p.m., $45-$85. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Jamie Eros: Thu., July 21, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Japanese Breakfast: W/ the Linda Lindas, Fri., July 15, 8 p.m., $39.50-$45. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Jason Gotay: Sat., Aug. 20, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Jim Stevens Project: Thu., July 7, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jimi Hendrix Experience: Fri., Aug. 5, 7:30 p.m., $12. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.John Johnson & Dale Jones: Mon., July 11, 7:30 p.m., $10. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Josh Royal: Fri., Aug. 26, 9:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Lightwire Theater: A Very Electric Christmas: Sun., Dec. 4, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.Liliac: Tue., July 12, 7 p.m., $25-$300. Diamond Music Hall, 4105 N Cloverleaf Dr, St. Peters, 636-477-6825.Love Jones "The Band": Sun., July 10, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Lyle Lovett and John Hiatt: Fri., Oct. 7, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.Mark Harris II and The Avengers: Sat., July 16, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Marshall Tucker Band: Sat., Oct. 8, 7 p.m., $45-$95. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Mary J. Blige: W/ Ella Mai, Queen Naija, Wed., Oct. 12, 8 p.m., $66.50-$136.50. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Melody Trucks Band: Thu., July 7, 10 p.m., $25. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Michael Bolton: Fri., Sept. 9, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.The Mighty Pines: Thu., July 7, 8 p.m., $20. Joe's Cafe Gallery, 6010 Kingsbury Ave., St. Louis, 314-862-2541.Moneybagg Yo: Fri., Aug. 26, 8 p.m., $65-$85. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Monica: Sun., July 31, 5 p.m., $50. Ballpark Village, 601 Clark Ave, St. Louis, 314-345-9481.Murphy's Law: Fri., Sept. 16, 8 p.m., $17. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Post Malone: Sat., Sept. 17, 8 p.m., $36.50-$226.50. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Potterless: Thu., Aug. 4, 8 p.m., $20. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Rachel Deschaine: Fri., Aug. 12, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Rob Zombie: W/ Mudvayne, Static-X, Powerman 5000, Wed., July 20, 6 p.m., $22-$149. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Ruby Jubilee: A Burlesque Birthday Bash: Fri., Aug. 5, 7 p.m., $20. The Crack Fox, 1114 Olive St., St. Louis, 314-621-6900.RuPaul's Werq the Wrld Tour: Fri., July 22, 8 p.m., $55-$175. The Fox Theatre, 527 N. Grand Blvd., St. Louis, 314-534-1111.Set It Off: Wed., Sept. 7, 7:30 p.m., $25-$49.50. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Shawn Mendes: Sat., July 16, 7:30 p.m., $20-$196. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Sorry, Please Continue: Wed., July 13, 8 p.m., $10. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Split My Sides Album Release Party: Sat., July 16, 7 p.m., free. The Luminary, 2701 Cherokee St, St. Louis, 314-773-1533.Squirrel Nut Zippers: Wed., Nov. 9, 8 p.m., $35-$45. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.St. Louis Social Club: Tue., July 12, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.STL Riverboat Part: W LuSiD, Alexis Tucci, Mark Lewis, Sat., July 9, noon, $60. Gateway Arch Riverboats, 11 N. 4th St., St. Louis.Sunday Rhythm & Blues Sessions: Sun., July 10, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Sweet Lizzy Project: Fri., July 29, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Third Sight Band: Fri., July 8, 11:30 p.m., $15. [edit secondary] Mon., July 11, 7 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Three Dog Night: Fri., March 3, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.Train: W/ Jewel, Blues Traveler, Thunderstorm Artis, Sat., July 16, 6:30 p.m., $9-$110. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Vicki Lawrence and Mama: A Two-Woman Show: Sat., Nov. 19, 8 p.m., TBA. Lindenwood University's J. Scheidegger Center for the Arts, 2300 W. Clay St., St. Charles, 636-949-4433.Warrant: W/ Winger, Lita Ford, Fri., Sept. 30, 7 p.m., $35-$85. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Yard Eagle: Wed., July 13, 7 p.m., free. Yaqui's on Cherokee, 2728 Cherokee St, St. Louis, 314-400-7712.