Newly Announced: Pokey LaFarge, Titus Andronicus, the Juliana Theory and More

Pokey LaFarge will come to the Sheldon on May 19 to perform the music of blues legend Howlin' Wolf.

Here, again, is every newly announced show for the week! Click through and start planning ahead. And as always, here's your obligatory COVID safety warning: Be sure to check with the venues before you make plans to head to any of these shows, as the virus is still circulating and safety measures vary from venue to venue.Andrew McMahon in the Wilderness: W/ Dashboard Confessional, Tue., Aug. 2, 7 p.m., $29-$59. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Banarang: Wed., Aug. 3, 7 p.m., free. Steve's Hot Dogs, 3145 South Grand, St. Louis.Beatles Night: Fri., Aug. 19, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Beth Bombara: W/ Middle Class Fashion, Boxcar, Fri., July 29, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.BillyE3: Fri., Aug. 12, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Brewed Arts Festival: Sat., Aug. 20, 1 p.m., $30-$40. Cherokee Street, Lemp Ave. & Cherokee St., St. Louis.Brother Jefferson Band: Fri., July 29, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Comedy Shipwreck Open Mic: W/ Chad Wallace, Mon., Aug. 1, 9 p.m., free. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Crown Jewel: W/ Jewel Charger, Freon, Fabrielle, Rainy Moss, Ace of Spit, Blair Warnher, Punk Lady Apple, Tue., Aug. 30, 8 p.m., $12-$15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Dead Poet Society: W/ BRKN Love, Sat., Oct. 22, 8 p.m., $17-$20. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.The Deal: Sun., Aug. 14, 10 a.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Disq: W/ Ducks Ltd, Sat., Nov. 26, 8 p.m., $15-$18. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Dizzy Wright: W/ Yonas, Thu., July 28, 7:30 p.m., $25-$30. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Doll Spirit Vessel: W/ Yuppy, No Antics, Mon., Aug. 8, 8 p.m., $10-$12. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Drew Sheafor and the Soul Rangers: Sat., Aug. 13, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Ethan Leinwand: W/ Miss Jubilee, Thu., July 28, 8 p.m., $15. Joe's Cafe, 6014 Kingsbury Ave, St. Louis.Fair Weather Friends: Fri., Aug. 5, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Florence Dore: W/ Cave States, Thu., Sept. 22, 8 p.m., $15-$20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Future/Modern: W/ Seashine, Enemy Airship, Sat., Aug. 27, 8 p.m., $10-$13. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Gene Jackson's Power Play: Fri., Aug. 26, 5:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Glenn Tilbrook: Fri., Sept. 23, 8 p.m., $35-$50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Goose: Tue., Oct. 4, 8 p.m., $35-$55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Greeting Committee: Tue., Nov. 29, 8 p.m., $20-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Hamilton Band: Thu., Aug. 11, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Hirie: W/ Ballyhoo!, Surfer Girl, Fri., Oct. 14, 8 p.m., $20-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Ivas John Band: Sat., July 30, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Izaak Opatz: W/ Little Cowboy, Thu., Aug. 4, 8 p.m., $12-$15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Jason Cooper Band: Sat., July 30, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Juliana Theory: Fri., Sept. 16, 8 p.m., $35. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Justin Jagler & The Evergreens: Fri., Aug. 12, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Killer Wails: Sat., Aug. 20, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Kiltro: Fri., Nov. 11, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Ladama: Fri., Sept. 23, 8 p.m., $35-$45. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Love Jones "The Band": Sun., July 31, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Malibu 92: W/ Flamingo Haze, Arbor, Fri., Aug. 26, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Marc Cohn and Shawn Colvin: Fri., April 14, 8 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Marsh Cobb: Sun., Sept. 11, 4 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Max: W/ Vincint, Mon., Dec. 12, 8 p.m., $30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Me First And The Gimme Gimmes: W/ Son Rompe Pera , The Black Tones, Fri., Sept. 30, 8 p.m., $25-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Mustard Service: W/ Late Night Drive Home, Sun., Oct. 16, 8 p.m., $15-$18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Old Salt Union: Wed., Aug. 3, 5 p.m., free. Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Blvd., St. Louis, 314-577-9400.Pi'erre Bourne: Mon., Sept. 12, 8 p.m., $25-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Pokey LaFarge: Fri., May 19, 8 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Prince Daddy & The Hyena: W/ Restraining Order, Sun., Oct. 2, 7:30 p.m., $19-$22. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Raging Nathans: W/ Slow Death, Breakmouth Annie, the Haddonfields, Thu., Sept. 1, 8 p.m., $10-$15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Ryan Marquez Band: Thu., July 28, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Sales: Sat., Oct. 15, 8 p.m., $23-$26. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Salty Ginger & The Surfers: Sat., Aug. 6, 6 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Sisser: W/ They Need Machines To Fly?, Bagheera, Sat., Aug. 13, 8 p.m., $10. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Slapshot STL: Sat., Aug. 13, 6 p.m., free. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Sunday Rhythm & Blues Sessions: Sun., July 31, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Them Dirty Roses: Fri., Sept. 2, 8 p.m., $10-$12. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Third Sight / Dhoruba Collective: Fri., July 29, 11 p.m., $15. [edit secondary] Sat., July 30, 11 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Thrown Out Bones: Thu., Aug. 18, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Titus Andronicus: Thu., Oct. 13, 8 p.m., $20-$25. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Trivium: W/ Between the Buried and Me, Whitechapel, Khemmis, Wed., Nov. 2, 7 p.m., $38-$50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Trixie Delight: Sat., Aug. 27, 6:30 p.m., $10. The Attic Music Bar, 4247 S. Kingshighway, 2nd floor, St. Louis, 314-376-5313.Whiskey War BBQ: W/ Hunter Peebles, Maness Brothers, Old Capital Square Dance Club, Honky Tonk Airlines, Sat., Aug. 20, 6 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.With Glee: W/ Grip Slime, Giant's Knife, Sat., July 30, 8 p.m., $10. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Zyi Li Music's 2-Band Fundraiser Showcase: Sat., Aug. 6, 7 p.m., $20-$25. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.