Newly Announced: Lupe Fiasco, Gwar, Hanson, Cole Swindell, Maxwell and More

Lupe Fiasco will perform at Delmar Hall on Thursday, September 13.

Here, again, is every newly announced show for the week! On page one you'll find a quick list of shows that particularly caught our attention.Page two contains our complete listing of new shows, so you can do some digging of your own and let us know which ones you are excited about. Click through, and start planning ahead.After The Burial: W/ The Acacia Strain, Tue., Nov. 6, 6 p.m., $20-$24. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.After Wednesday Release Show: W/ Thames, the Astounds, Sun., July 29, 8 p.m., $10. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Chris Robinson Brotherhood: Tue., Oct. 16, 8 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Cole Swindell: Fri., Aug. 17, 8 p.m., $42-$47. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.DeVotchka: W/ Orkestra Mendoza, Fri., Oct. 5, 8 p.m., $25.50-$28.50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dog Fashion Disco: Mon., Oct. 22, 6:30 p.m., $15-$17. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Gwar: W/ Hatebreed, Thu., Oct. 25, 7 p.m., $25-$28. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Hanson: Wed., Nov. 7, 8 p.m., $36.50-$86.50. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Hollywood Babble-On: W/ Kevin Smith, Ralph Garman, Sun., Oct. 14, 8 p.m., $39.50-$$50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.JMSN: Sun., Sept. 23, 8 p.m., $15-$18. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Lil Baby: W/ YK Osiris, City Girls, Kollision, B La B, 24 Heavy, Wed., Aug. 22, 8 p.m., $27.50-$30. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Lupe Fiasco: Thu., Sept. 13, 8 p.m., $30-$35. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Mark Reynolds Memorial Show: W/ Free Dirt, Thank You Jesus, Saw Is Family, Sat., Aug. 4, 9 p.m., $7. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Marvin F. Cockrell & Focus: W/ Darryl Gerdine, J. Shipp, Tobie Hudson, Edward Nicholson, Cylint Praize, Sat., Aug. 11, 7 p.m., $35-$210. Grandel Theatre, 3610 Grandel Square, St. Louis, 314-533-0367.Maxwell: Thu., Nov. 15, 8 p.m., $32-$122. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Orgone: Fri., Nov. 2, 8 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Paul Oakenfold: Sat., Dec. 1, 9 p.m., TBA. Ameristar Casino, 1 Ameristar Blvd., St. Charles, 636-949-7777.Sisters United: It’s Our Time: W/ Yolanda Adams, MC Lyte, Stephanie Mills, Avery Sunshine, Marsha Ambrosius, Sun., Sept. 2, 7 p.m., $39.50-$89.50. The Fox Theatre, 527 N. Grand Blvd., St. Louis, 314-534-1111.Stevie Ray Vaughan Tribute: W/ Steve Pecaro, Tony Campanella, Mike Zito, Sat., Nov. 24, 8 p.m., $20-$22.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Struts: W/ Spirit Animal, Tue., Oct. 23, 7 p.m., $23.50-$27. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Thunderpussy: Wed., Oct. 17, 8 p.m., $15-$18. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Will Hoge: Fri., Nov. 2, 8 p.m., $20-$25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.