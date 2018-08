Newly Announced: Thom Yorke, Cloud Nothings, Bit Brigade, Moneybagg Yo and More

click to enlarge VIA PARADIGM TALENT AGENCY

Cloud Nothings will perform at Old Rock House on Wednesday, November 14.

(Sandy) Alex G: W/ Half Waif, Tue., Nov. 6, 8 p.m., $15-$18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Allan Rayman: Mon., Oct. 8, 8 p.m., $22-$25. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Badflower: W/ Bleach, Mon., Sept. 10, 8 p.m., $10-$13. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Billy F. Gibbons: W/ Matt Sorum & Austin Hanks, Thu., Oct. 18, 8 p.m., $30-$42.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Bit Brigade Plays Mega Man II: W/ Thor Axe, Sun., Nov. 4, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.The Black Lillies: Sun., Nov. 11, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Carrie Underwood: W/ Maddie & Tae, Runaway June, Tue., June 18, 7 p.m., $43-$93. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Cloud Nothings: W/ Nap Eyes, Wed., Nov. 14, 8 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Cursive: W/ Meat Wave, Campdoggz, Fri., Oct. 19, 8 p.m., $18-$20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Devon Cahill EP Release Party: W/ Tonina, Mt. Thelonious, Fri., Oct. 12, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Emily Kinney: W/ Paul McDonald, Wed., Oct. 24, 7 p.m., $20-$25. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Every Time I Die: W/ Turnstile, Angel Du$t, Vein, Tue., Nov. 13, 7 p.m., $20-$25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Found Footage Festival: Sun., Sept. 16, 8 p.m., $12-$15. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Guster: Sun., Nov. 11, 8 p.m., $30-$35. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Jeanette Harris: Sat., Nov. 17, 7 p.m., $25-$30. .Zack, 3224 Locust St, St. Louis, 314-533-0367.Jon McLaughlin: W/ Matt Wertz, Scott Mulvahill, Sat., Nov. 17, 8 p.m., $25. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Lindsay Lou: Thu., Oct. 11, 9 p.m., $12-$15. The Bootleg, 4140 Manchester Ave., St. Louis, 314-775-0775.Moneybagg Yo: Sat., Sept. 15, 9 p.m., $45-$55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.New Country 92.3 Jinglefest: W/ Kane Brown, Luke Combs, Lanco, Jordan Davis, Sat., Dec. 8, 7 p.m., $48-$78. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Nicki Bluhm: W/ Gill Landry, Sat., Nov. 10, 8 p.m., $15-$18. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Polyphia: W/ Hail the Sun, Covet, Sun., Oct. 21, 8 p.m., $18-$22. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.PVMNTS: W/ WSTR, Hold Close, Fri., Nov. 9, 7 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Rumpke Mountain Boys: Sat., Oct. 13, 11 p.m., $12-$15. The Bootleg, 4140 Manchester Ave., St. Louis, 314-775-0775.The Suffers: Thu., Nov. 8, 7 p.m., $15-$18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Thom Yorke: W/ Nigel Godrich, Tarik Barri, Oliver Coates, Sat., Dec. 8, 8 p.m., $52. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.A Tribe Called Red: Sat., Nov. 3, 8 p.m., $12-$15. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Whitechapel: W/ Chelsea Grin, Oceano, Slaughter To Prevail, Tue., Nov. 20, 7 p.m., $20-$24. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.