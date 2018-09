Newly Announced: Smashing Pumpkins, David Cross, Eric Church, Young the Giant and More

click to enlarge PRESS PHOTO

Smashing Pumpkins will perform on Saturday, December 1 at Stifel Theatre.

Ashes to Stardust: The Music of David Bowie: Wed., Nov. 21, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Benefit Show 3.0: W/ Ben Diesel as Weezer, Biff K’narly and the Reptilians, Lunar Fuse, The Fighting Side, The Stars Go Out, Sat., Oct. 13, 8 p.m., $10. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Blac Youngsta: Wed., Nov. 21, 8 p.m., $13-$15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Cameron Esposito: Fri., Nov. 9, 8 p.m., $25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Cracker, Camper Van Beethoven: Mon., Dec. 31, 9 p.m., $40-$50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.David Cross: Sun., Nov. 4, 8 p.m., $37.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Eric Church: Fri., Jan. 25, 8 p.m., $36-$126. [edit secondary] Sat., Jan. 26, 8 p.m., $36-$126. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Harry Connick Jr.: Thu., Dec. 20, 7:30 p.m., $52-$147. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.The Improvised Shakespeare Company: Sat., Nov. 10, 7 p.m., $25. [edit secondary] Sat., Nov. 10, 10 p.m., $25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Larkin Poe: Sun., Dec. 9, 8 p.m., $18-$20. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Meg Myers: W/ The Blue Stones, Fri., Dec. 7, 8 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Mike Farris: Wed., Nov. 28, 8 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Misfits Tribute Night by We Bite: W/ Somewhat Damaged, Gravitational Constant, Wed., Oct. 31, 8 p.m., $10-$12. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.A Night In Margaritaville: W/ The Landsharks, Thu., Dec. 6, 7:30 p.m., $100-$150. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Nothing, Nowhere: W/ Wicca Phase Springs Eternal, smrtdeath, St. Panther, Tue., Dec. 18, 7 p.m., $18. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Pale Divine: Sat., Dec. 15, 8 p.m., $25-$40. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Revivalists: Sat., Dec. 8, 8 p.m., $39.50-$45. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Robyn Adele: Thu., Nov. 15, 7 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Rock 'N Roll For Refuge: W/ Arvell & Company, Sat., Nov. 3, 7 p.m., $75-$115. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.S.M.A.S.H. Fest: W/ Tef Poe, Ace & Wan, Og Rach, CHE, Indiana Rome, The Knuckles, T-Dubb-O, Bo Dean, UFC Welterweight Champion Tyron Woodley, St. Louis Humanitarian Honoree Kayla Reed, Sat., Oct. 20, 8 p.m., $10-$15. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Smashing Pumpkins: Sat., Dec. 1, 7 p.m., $35. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Soweto Gospel Choir: Sat., Nov. 10, 8 p.m., $30-$60. Blanche M Touhill Performing Arts Center, 1 University Dr at Natural Bridge Road, Normandy, 314-516-4949.Teenage Bottlerocket: W/ Argyle Goolsby, Nim Vind, Thu., Nov. 29, 8 p.m., $15-$18. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Young the Giant: W/ Grandson, Wed., Nov. 28, 8 p.m., $29.50. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.