Newly Announced: Neil Hamburger, Amanda Palmer, Mt. Joy, Jacquees and More

click to enlarge PRESS PHOTO

America's Funnyman, Neil Hamburger, will perform at the Ready Room on Friday, March 15.





Adrian Belew: W/ Saul Zonana, Fri., March 8, 8 p.m., $28-$25. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Amanda Palmer: Thu., May 30, 7 p.m., $35-$45. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.BJ Barham: Sun., Feb. 24, 8 p.m., $20-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Boy Harsher: W/ Special Interest, Mon., April 8, 8 p.m., $10-$13. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Citizen Cope: W/ David Ramirez, Tue., March 12, 8 p.m., $36-$39.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Claypool Lennon Delirium: Tue., April 23, 8 p.m., $25-$37.50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Copeland: W/ Many Rooms, From Indian Lakes, Sat., March 23, 8 p.m., $20-$23. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Crucifix: W/ Hard Target, Wess Nyle, Fort Knocks, Shotgun Shane, Sat., March 9, 8 p.m., $20-$25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Dane Cook: Fri., March 1, 7:30 p.m., $36.50-$56.50. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.End of the Year Bash: W/ Calloway Circus, City of Parks, Sixes High, Roeco, Sat., Dec. 29, 6 p.m., $10-$12. The Firebird, 2706 Olive St., St. Louis, 314-535-0353.Eric Johnson: W/ Tommy Taylor and Kyle Brock, Sun., Jan. 27, 7 p.m., $40. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Gin Blossoms: Thu., Feb. 21, 8 p.m., $27.50-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Hater’s Roast: The Shady Tour: Sat., March 2, 8 p.m., $43.50-$172. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Iris Dement: Sat., March 23, 8 p.m., $30. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Jacquees: Sat., Jan. 12, 8 p.m., $45-$65. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Jesse Lége & Joel Savoy: Fri., March 22, 8 p.m., $20. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.John Prine: Fri., May 17, 8 p.m., $59.50-$99.50. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Lightning Wolf CD Release: W/ Voidgazer, the Nokturnal, Electric Bear Trap, Sat., Dec. 29, 8 p.m., $5. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.The Lil Smokies: Thu., March 7, 8 p.m., $12-$14. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Lincoln Durham: Tue., June 11, 8 p.m., $15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Martin Sexton: Thu., April 18, 8 p.m., $30-$35. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Mat Kerekes: W/ Jetty Bones, Jacob Sigman, Thu., March 28, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Melody Den CD Release: Fri., Jan. 11, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Milo: Sat., Feb. 16, 8 p.m., $17. The Firebird, 2706 Olive St., St. Louis, 314-535-0353.Mitski: Sun., April 7, 8 p.m., $20-$22. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Movielife: W/ Travis Shettel, Thu., April 11, 8 p.m., $18-$20. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Mt. Joy: W/ Wilderado, Thu., March 14, 8 p.m., $20-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Neil Hamburger: Fri., March 15, 8 p.m., $20. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Play It Forward Benefit Show: Sat., Jan. 5, 7 p.m., $10. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Randy Rainbow: Sat., April 6, 8 p.m., $39.75. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Ray Wylie Hubbard: Fri., March 29, 8 p.m., $20-$35. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.The Revivalists: Sat., March 23, 8 p.m., $39.50-$45. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Rock the Spectrum Benefit Concert: W/ Al Holliday and The East Side Rhythm Band, Cree Rider, Bottoms Up Blues Gang, School of Rock, Sat., Jan. 26, 8 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Ronnie Milsap: Fri., March 22, 8 p.m., $29.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Samantha Fish New Years Party: Sun., Dec. 30, 8 p.m., $20-$70. [edit secondary] Mon., Dec. 31, 8 p.m., $20-$70. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Stick Figure: W/ The Movement, The Elovaters, Sat., April 13, 8 p.m., $26-$31. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Tedeschi Trucks Band: W/ Blackberry Smoke, Shovels & Rope, Tue., July 30, 7 p.m., $33.75-$159.50. The Fox Theatre, 527 N. Grand Blvd., St. Louis, 314-534-1111.Tribute Night: W/ We're a Happy Family (Ramones Tribute), Sour Grapes (Descendants Tribute), You Can't Dance to Pain (Jawbreaker Tribute), Alien Boys (Wipers Tribute), Sat., Jan. 26, 8 p.m., $8. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Turnpike Troubadours: W/ Jonathan Tyler & the Northern Lights, Sat., Jan. 26, 9 p.m., $22.50-$25. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Winter Jam 2019: W/ Newsboys United, Sun., Jan. 27, 6 p.m., $15. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.