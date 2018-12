Newly Announced: Travis Scott, Steve Aoki, Fidlar, Marsha Ambrosius, Lil Baby and More

click to enlarge KELLY GLUECK

Steve Aoki will perform at Ryse Nightclub on Saturday, February 2.





Aaron Neville: Sun., March 3, 8 p.m., $45-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Adventure Club: W/ Bear Grillz, ARMNHMR, Wooli, William Black, Sat., April 27, 7:30 p.m., $27.50-$32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Born Of Osiris: W/ Chelsea Grin, Make Them Suffer, Sat., March 16, 6 p.m., $10-$13. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Can’t Swim: W/ Homesafe, Save Face, Youth Fountain, Tue., March 12, 6:30 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Devotchka: Sat., Feb. 9, 9 p.m., TBA. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.FEMFEST 5: An All Female Showcase: Sat., Feb. 2, 5 p.m., $10-$13. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.FIDLAR: Wed., Feb. 13, 8 p.m., $25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Fragile Porcelain Mice: Sat., Feb. 2, 8 p.m., $15. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Headtronics: Sat., Feb. 9, 8 p.m., $25-$30. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.John Waite: Fri., March 22, 8 p.m., $35-$40. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Lil Baby: Sun., Dec. 30, 8 p.m., $45-$70. Ambassador, 9800 Halls Ferry Rd, North St. Louis County, 314-869-9090.Marsha Ambrosius: W/ Elle Varner, Fri., March 1, 8 p.m., $47.50-$49.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Mom Jeans: Sat., April 6, 8 p.m., $15-$17. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.nobigdyl.: W/ 1K Phew, Byron Juane, Sun., March 10, 7 p.m., $15-$18. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Old Capitol Album Release Party: W/ Old Souls Revival, The Hague, Elliott Pearson & the Passing Lane, Fri., Jan. 25, 9 p.m., $10-$12. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Rhett Miller: Sat., Feb. 9, 8 p.m., $25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Rubblebucket: W/ Twain, Mon., March 18, 8 p.m., $16-$18. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Stabbing Westward: W/ Nothing Still, Fri., Feb. 15, 8 p.m., $25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Steve Aoki: Sat., Feb. 2, 9 p.m., TBA. Ameristar Casino, 1 Ameristar Blvd., St. Charles, 636-949-7777.T-Pain: Sat., March 30, 9 p.m., $30-$35. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Travis Scott: Mon., Feb. 18, 7:30 p.m., $26.95-$96.95. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Trevor Hall: Tue., March 26, 7:15 p.m., $20-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Watsky: Wed., Feb. 20, 8 p.m., $20-$85. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.