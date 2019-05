Newly Announced: The Mowgli's, Rebirth Brass Band, Mike Watt, Wifi’s Funeral and More

click to enlarge VIA HOWLIN' WOLF MANAGEMENT

Rebirth Brass Band will perform at Atomic Cowboy Pavilion on Friday, September 6.

Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Zao: W/ Wolf King, Hollow Earth, Not Waving But Drowning, Sun., Aug. 4, 7 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.40 oz to Freedom: Sat., June 29, 8 p.m., $10-$13. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Aaron Kamm & The One Drops: Sat., June 1, 6 p.m., $12-$15. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.All Roostered Up: Sat., June 1, noon, free. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Autograph: W/ Torchlight Parade, AXETICY, Fri., July 19, 8 p.m., $20-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Becca Mancari: Sun., Sept. 29, 8 p.m., $12. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Ben Levin: Wed., June 5, 9:30 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Black Magic Flower Power: W/ Rover, Spark Thugs, Fri., June 7, 6 p.m., $5-$8. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Bottoms Up Blues Gang: Mon., June 3, 6 p.m., free. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Brewtopia: Sat., June 15, 9 p.m., free. Nightshift Bar & Grill, 3979 Mexico Road, St. Peters, 636-441-8300.Butch Moore: Thu., May 30, 6 p.m., free. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Chelsea Handler: Fri., July 12, 8 p.m., $45-$65. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Chris O’Leary Band: Tue., June 4, 9:30 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Circles Around The Sun: Thu., June 13, 6 p.m., $17-$20. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Cloven Hoof: W/ Archdragon, Tue., June 4, 7:30 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.The Dead South: Thu., Aug. 1, 6 p.m., $20-$25. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Dr. Zhivegas performing the music of Purple Rain: Sat., July 13, 9 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Empire: A Tribute to Rage Against The Machine: Sat., July 13, 8 p.m., $10. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Eve Monsees, Mike Buck & Chris Ruest: Thu., May 30, 7 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Exmag: W/ DJ Alexis Tucci, Fri., May 31, 9 p.m., $15. Club La Onda, 4920 Northrup Ave., St. Louis, 314-971-9543.Forces: W/ the Abducted, the Green Leaves, Thy Descent, Nolia, Thu., Aug. 29, 7 p.m., $10. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.The Foxies: Mon., July 1, 8 p.m., $12-$15. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Gene Jackson: Thu., June 6, 7 p.m., free. St. Louis County Library, Florissant Valley Branch, 195 New Florissant Rd, Florissant, 314-921-7200.Goodnight, Texas: W/ the Bones of J.R. Jones, Fri., July 26, 8 p.m., $12-$15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Gryffin: Tue., Oct. 29, 8 p.m., $25-$108. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Jake's Leg: Sat., June 1, 10 p.m., $10. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.James Armstrong Band: Fri., May 31, 10 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jan Shapiro Group: Fri., June 7, 8 p.m., $10. Ozark Theatre, 103 E. Lockwood Ave., St. Louis, 314-962-7000.Jeremiah Johnson: W/ Tony Campanella, Fri., June 28, 6 p.m., $12-$15. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Jerry Joseph: Fri., June 21, 8 p.m., free. Pop's Blue Moon, 5249 Pattison Ave., St. Louis, 314-776-4200.JJ Grey & Mofro: W/ Jonny Lang, Fri., Aug. 2, 6 p.m., $37.50-$200. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Kim Massie: Sun., June 2, 8 p.m., $10. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Listener: W/ Birds In Row, Quentin Sauvé, Reaver, Sat., June 1, 6 p.m., $15. The Sinkhole, 7423 South Broadway, St. Louis, 314-328-2309.Little Cowboy: W/ Little Cowboy, Space Dingus, Cherokee Moon, Fri., May 31, 8 p.m., $7. The Sinkhole, 7423 South Broadway, St. Louis, 314-328-2309.Lu Fest 2019: W/ The Centaurettes, Jason Detroit, Pealds, Death Hole, The Lizardtones, Jackie Presley, Zach Sullentrup, Southpaw Sonata, Young Animals, Sat., June 1, 4 p.m., $10. Foam, 3359 Jefferson Ave., St. Louis, 314-772-2100.Lucy Dacus: Mon., Nov. 4, 8 p.m., $17-$20. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Margo Price: W/ Cara Louise, Sat., July 20, 6 p.m., $25-$30. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Marianas Trench: Sun., Sept. 22, 8 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Matt Stansberry and the Romance: Fri., May 31, 10 p.m., $15. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Meg Williams Band: Thu., May 30, 10 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Melissa Neels: Sun., June 2, 4 p.m., free. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.The Mighty Pines: W/ The Kay Brothers, Handmade Moments, Sat., June 15, 6 p.m., $12-$17. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Mike Watt: Mon., Oct. 21, 8 p.m., $20-$23. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Molly Gene One Whoaman Band: W/ Rum Drum Ramblers, Thu., May 30, 8 p.m., $5. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Mont Baby Mixtape Release: Fri., June 28, 8 p.m., $10. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Murder Machine EP Release: W/ Fun With Napalm, Defcon, Mantra of Morta, Sat., June 22, 6:30 p.m., $12. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Nelly: Fri., Sept. 6, 8 p.m., $27.50-$38. Liberty Bank Ampitheater, 1 Riverfront Drive, Alton Township.O'Ivy: W/ Sad Baxter, Boreal Hills, Sister Wizard, Sun., June 2, 8 p.m., $7. The Sinkhole, 7423 South Broadway, St. Louis, 314-328-2309.Other People Record Release/Final Show: Fri., Aug. 30, 8 p.m., free. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Piano Festival: Mon., June 3, 6 p.m., $20. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Rail Whiskey Jam Sessions: Tue., June 4, 8 p.m., free. Pop's Blue Moon, 5249 Pattison Ave., St. Louis, 314-776-4200.Rebirth Brass Band: Fri., Sept. 6, 6 p.m., $20-$23. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.The Rightly So: Sat., June 15, 8 p.m., free. Evangeline's, 512 N Euclid Ave, St. Louis, 314-367-3644.Ripe: Thu., Oct. 31, 8 p.m., $14. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Risk! True Tales, Boldly Told: Sat., June 22, 8 p.m., $20. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Samantha Fish: Wed., June 26, 6 p.m., $25-$30. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.Shawn James: Thu., July 25, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Soulard Blues Band: Mon., June 3, 9 p.m., $5. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.St. Villagers: W/ Gary Robert and Community, Roger Dodger, MetalliCats, Sat., June 1, 9 p.m., $7. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Steve Bauer: Tue., June 4, 9 p.m., free. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Thames: W/ Nordista Freeze, Future Crib, Hazel Avenue, Tue., June 4, 7:30 p.m., $7. The Sinkhole, 7423 South Broadway, St. Louis, 314-328-2309.The Mowgli's: W/ Petal, Arms Akimbo, Mon., July 29, 7:30 p.m., $20-$23. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Tom Hall: Fri., May 31, 7 p.m., $5. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Tonina: W/ Loose Loose, The Knuckles, Sat., Aug. 17, 8 p.m., $15-$20. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Undertow: A Tribute To Tool: W/ Koreigner: A Tribute to Korn, Divine Sorrow, Sat., July 6, 8 p.m., $10. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Undertripper: W/ Brasky, Boston Profit, NoPoint, Fri., Aug. 30, 8 p.m., $8. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Voodoo Players tribute to Tom Petty: Wed., June 5, 9:45 p.m., $8. Broadway Oyster Bar, 736 S. Broadway, St. Louis, 314-621-8811.Vulture Culture Album Release: W/ The Slow Boys, Dutch Courage, Fri., May 31, 9 p.m., $7. The Heavy Anchor, 5226 Gravois Ave., St. Louis, 314-352-5226.Weathers: W/ the Stolen, States & Capitols, Roses!Hands!, Thu., June 20, 6 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Wifi’s Funeral: W/ Camp Yola, 2 Stoned, Sun., July 21, 8 p.m., $22-$62. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Woolly Bushmen: W/ Pono AM, Beach Bodies, Sunset Over Houma, Thu., May 30, 9 p.m., $7. The Sinkhole, 7423 South Broadway, St. Louis, 314-328-2309.Year12: Fri., May 31, 6 p.m., $5. Sky Music Lounge, 930 Kehrs Mill Road, Ballwin, 636-527-6909.Yonder Mountain String Band: W/ Arkansauce, Sat., Aug. 10, 8 p.m., $29.50-$32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Zao: W/ Wolf King, Hollow Earth, Not Waving But Drowning, Sun., Aug. 4, 7 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.