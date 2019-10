Newly Announced: Anthony Hamilton, Polica, Brother Ali, Hayley Kiyoko and More

click to enlarge VIA GROUND CONTROL TOURING

Polica will perform at Off Broadway on Wednesday, April 1.

Here, again, is every newly announced show for the week! On page one you'll find a quick list of shows that particularly caught our attention.Page two contains our complete listing of new shows, so you can do some digging of your own and let us know which ones you are excited about. Click through, and start planning ahead.Anthony Hamilton: W/ Eric Benet, Vivian Green, Sun., Dec. 1, 7 p.m., $54-$124. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Brahms' 4th Symphony/Kernis World Premiere: Sat., Nov. 16, 8 p.m., $15-$83. Powell Hall, 718 N. Grand Blvd, St. Louis, 314-534-1700.Brother Ali: Sat., Dec. 14, 8 p.m., $22-$65. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Cedric Gervais: Sat., Jan. 11, 9 p.m., $10-$30. Ameristar Casino, 1 Ameristar Blvd., St. Charles, 636-949-7777.Dan + Shay: Fri., Sept. 18, 7 p.m., $36.50-$76.50. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Danny Worsnop: W/ Starbender, Mon., Jan. 27, 6:30 p.m., $20. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Goo Goo Dolls: Sun., Dec. 8, 8 p.m., $35-$60. Ballpark Village, 601 Clark Ave, St. Louis, 314-345-9481.Hayley Kiyoko: Sun., March 1, 8 p.m., $35-$40. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Marshall Crenshaw: Sun., Dec. 15, 8 p.m., $20-$30. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Polica: W/ Wilsen, Wed., April 1, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Rob Thomas: Sat., Dec. 7, 8 p.m., $35-$60. Ballpark Village, 601 Clark Ave, St. Louis, 314-345-9481.Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox: Mon., Dec. 9, 8 p.m., $45-$65. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.We Bite: A Tribute to the Misfits: W/ Stinkbomb, the Winks, Thu., Oct. 31, 8 p.m., $8. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.William Elliot Whitmore: Sun., Dec. 29, 8 p.m., $18-$30. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.