Newly Announced: 311, Shovels and Rope, Radolescents, Cold War Kids and More

Here, again, is every newly announced show for the week! On page one you'll find a quick list of shows that particularly caught our attention.Page two contains our complete listing of new shows, so you can do some digging of your own and let us know which ones you are excited about. Click through, and start planning ahead.311: W/ BoomTown United, Thu., Dec. 12, 8 p.m., $49.50-$52.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Angels & Airwaves: W/ I Don't Know How But They Found Me, Mon., Dec. 16, 8 p.m., $38-$48. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Anniversary: Fri., Jan. 31, 8:30 p.m., $23-$27. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Begin at Zero Album Release Show: W/ Bradtholomew, Biologist, Sat., Dec. 7, 6:30 p.m., $10. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.The Bottle Rockets: Sat., Nov. 30, 8 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Circa Survive: Mon., June 1, 7:30 p.m., $25-$30. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Cold War Kids: W/ Tidal Volume, Thu., Dec. 19, 8 p.m., $30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Cory Wong: W/ Scott Mulvahill, Fri., Jan. 17, 8 p.m., $22.50-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Cowboy Mouth: Fri., Feb. 28, 8 p.m., $20-$35. [edit secondary] Sat., Feb. 29, 8 p.m., $20-$35. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Destroyer: W/ Nap Eyes, Sat., March 14, 8 p.m., $20-$23. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Durand Jones and the Indications: W/ Kaina, Fri., Feb. 28, 8 p.m., $15-$18. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dweezil Zappa: Sat., March 28, 8 p.m., $25-$50. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Golden Curls Album Release Show: W/ Holy Posers, Adult Fur, Fri., Nov. 15, 8 p.m., $7. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Greek Fire: W/ Hounds, Wed., Dec. 18, 8 p.m., $20. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Greensky Bluegrass: Wed., Jan. 15, 8 p.m., $27.50-$32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Gripsweats: W/ Looprat, Sat., Nov. 16, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Guided by Voices New Album Listening Party: Thu., Oct. 24, 6 p.m., free. Planet Score Records, 7421 Manchester Rd, Maplewood, 314-282-0777.Jess Hilarious: W/ Jovan Bibbs, Maurice G, JuJu, Sun., Nov. 24, 7 p.m., $35-$45. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.K.Flay & Meg Myers: Wed., Dec. 4, 8 p.m., $25-$35. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Lioness: A Tribute to Amy Winehouse: Sat., Dec. 21, 8 p.m., $15-$20. Grandel Theatre, 3610 Grandel Square, St. Louis, 314-533-0367.Maggie Rose: W/ Them Vibes, Fri., Jan. 10, 8 p.m., $20-$23. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Mavericks: Fri., May 15, 8 p.m., $35-$55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Nerf Herder: W/ The Haddonfields, The Copyrights, Fri., Dec. 6, 8 p.m., $18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Nghtmre: W/ Crankdat, Wavedash, Black A.M., Tue., Feb. 25, 8 p.m., $25-$30. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Nirvanus: Unplugged in New York 25 Year Anniversary: Fri., Nov. 1, 8 p.m., $15-$25. Grandel Theatre, 3610 Grandel Square, St. Louis, 314-533-0367.Palaye Royale: W/ the Federal Empire, Tue., Dec. 17, 8 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Phantogram: W/ Matt Maeson, Sun., Dec. 15, 8 p.m., $27-$30. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Pokey LaFarge: W/ Nick Africano, Fri., Dec. 27, 8 p.m., $25. [edit secondary] W/ Nick Africano, Sat., Dec. 28, 8 p.m., $25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Radolescents: W/ the Hajj, Thu., Jan. 9, 8 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.The Revivalists: Tue., March 10, 8 p.m., $41.50-$47. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Saint Motel: Mon., Feb. 24, 8 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Shovels and Rope: Wed., April 15, 8 p.m., $25-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Sum 41: W/ Broadside, Sun., Dec. 22, 8 p.m., $39.50-$42.50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Supervillains: Tue., Nov. 26, 8 p.m., $12-$15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Terrapin Flyer: Fri., Jan. 10, 9 p.m., $12-$15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Thames Record Release Show: W/ Le'Ponds, Drangus, Little Cowboy, Sat., Nov. 23, 8 p.m., $7-$10. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.The Nixons & Sponge: W/ Bleach, Wed., Dec. 11, 8 p.m., $22-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.