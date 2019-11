Newly Announced: Black Lips, Amanda Shires, Trippie Redd, Tiësto and More

click to enlarge VIA PARADIGM TALENT AGENCY

Black Lips will perform at the Duck Room on Tuesday, March 10.

Allen Stone: Fri., March 13, 8 p.m., $25-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Alvin Youngblood Hart's Muscle Theory: Thu., Dec. 26, 8 p.m., $25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Amanda Shires: W/ L.A. Edwards, Wed., April 29, 8 p.m., $25-$35. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Barns Courtney: Thu., June 4, 8 p.m., $22.50-$25. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Black Crowes: Sun., Aug. 23, 8 p.m., $29-$129. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Black Lips: Tue., March 10, 8 p.m., $18-$20. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Bob Weir and Wolf Bros: Wed., March 18, 7 p.m., $60-$100. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Brian Culbertson: Sat., May 2, 8 p.m., $39.50-$49.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Caamp: W/ Bendigo Fletcher, Fri., March 20, 8 p.m., $23.50-$26. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Christiaan Smith: Sat., Dec. 14, 8 p.m., $30-$40. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 634 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Dance Gavin Dance: W/ Animals As Leaders, Veil of Maya, Royal Coda, Sat., April 11, 6:30 p.m., $29-$32. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Dave Mason: Sun., March 1, 7:30 p.m., $29.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Dumb People Town: Fri., March 20, 7 p.m., $29.50-$65. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Emily Skinner: Fri., Jan. 10, 8 p.m., $30-$40. [edit secondary] Sat., Jan. 11, 8 p.m., $30-$40. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 634 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Flor: W/ Winnetka Bowling League, Tue., March 3, 8 p.m., $15-$18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Galactic: W/ Anjelika Jelly Joseph, Naughty Professor, Thu., March 12, 8 p.m., $25-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Goldfinger: W/ Mustard Plug, Fri., Jan. 10, 8 p.m., $29.50-$32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Graham Nash: Wed., April 1, 8 p.m., $42.50-$52.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Greg Koch: W/ Big Mike Aguirre, Thu., Dec. 19, 8 p.m., $20-$25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Hot Tuna: Tue., March 3, 7:30 p.m., $20. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Jeezy: Sat., Jan. 25, 9 p.m., $55. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Mental Health America Benefit Show: W/ The Public, Phi, Prom Kings, Dogtown Athletic Club, Sun., Dec. 22, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Real Estate: Wed., April 15, 8 p.m., $22-$25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Sam Bush: W/ Drew Emmitt & Vince Herman, Wed., Feb. 26, 8 p.m., $32.50-$35. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.The Skivvies: Sun., Dec. 8, 7 p.m., $30-$40. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 634 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.SLLAW in Space: W/ Bates, Sat., Feb. 15, 8 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Tennis: W/ Molly Burch, Sat., May 9, 8 p.m., $16-$18. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.They Might Be Giants: Sun., May 17, 7 p.m., $30-$40. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Tiësto: Sat., Jan. 25, 9 p.m., TBA. Ameristar Casino, 1 Ameristar Blvd., St. Charles, 636-949-7777.Tiny Meat Gang: Tue., March 24, 8 p.m., $35-$65. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Trippie Redd: Mon., Feb. 3, 8 p.m., $42-$47.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.William Clark Green: W/ Flatland Cavalry, Thu., Feb. 20, 8 p.m., $18-$30. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Yes We Can: A Tribute To Allen Toussaint: Sat., Jan. 18, 8 p.m., $15-$17. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Zepparella: Thu., April 16, 8 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.