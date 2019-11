Newly Announced: Elton John, Post Malone, Of Montreal, MU330 and More

KATIE HOVLAND

MU330 will perform at Delmar Hall on Saturday, January 11.

Here, again, is every newly announced show for the week! On page one you'll find a quick list of shows that particularly caught our attention.Page two contains our complete listing of new shows, so you can do some digging of your own and let us know which ones you are excited about. Click through, and start planning ahead.(Hed) p.e.: Sun., Feb. 16, 6:30 p.m., $20-$22. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050. 100 Gecs: Sat., Dec. 21, 8 p.m., $15-$18. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.The Airborne Toxic Event: Wed., June 3, 8 p.m., $25-$30. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.AJJ: W/ Xiu Xiu, Emperor X, Fri., June 5, 8 p.m., $20. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Aseethe: Fri., Jan. 3, 8 p.m., $12. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Bastard Squad Record Release: W/ Bassamp & Dano, Kristeen Young, Redbait, Brute Force, Sat., Dec. 28, 8 p.m., $10. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.The Doobie Brothers 50th Anniversary Tour: Fri., Aug. 14, 7 p.m., TBA. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Elton John: Tue., July 7, 8 p.m., $66.50-$221.50. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Grieves: W/ the Holdup, Sun., March 22, 7:30 p.m., $25. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.The Guess Who: Fri., May 15, 8 p.m., $29.50-$77.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Iliza Shlesinger: Thu., April 23, 7 p.m., $32-$62. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Joe Russo’s Almost Dead: Sat., March 14, 8 p.m., $45-$50. [edit secondary] Sun., March 15, 8 p.m., $45-$50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Josh Rouse: Fri., April 17, 8 p.m., $20-$25. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Justin Willman: Sat., May 9, 8 p.m., $32. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Karen Choi CD Release: Fri., Jan. 10, 7:30 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Mod Sun: Tue., March 10, 7 p.m., $20. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.MU330: W/ Clownvis Presley, Sat., Jan. 11, 9 p.m., free with ticket. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Nathaniel Rateliff: W/ Sam Evian, Hannah Cohen, Thu., March 19, 8 p.m., $32-$72. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Of Montreal: W/ Locate S,1, Fri., March 27, 8 p.m., $20-$23. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Post Malone: W/ Swae Lee, Tyla Yaweh, Fri., Feb. 7, 8 p.m., $50.50-$500.50. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Ray Wylie Hubbard: Thu., April 9, 8 p.m., $20-$35. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Renée Elise Goldsberry: Sat., March 28, 8:30 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Soccer Mommy: W/ Emily Reo, Fri., April 17, 8 p.m., $18-$20. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Sunny Sweeney: W/ Erin Enderlin, Sat., Jan. 25, 8 p.m., $20-$25. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Teddy Riley & Blackstreet: W/ Bobby Brown, Jagged Edge, SWV, El DeBarge, Doug E. Fresh, Fri., Feb. 14, 7:30 p.m., $52.50-$178. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.Twiddle: Sun., Feb. 23, 8 p.m., $22-$24.50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Vale of Pnath: W/ Gorod, Wolf King, Thu., March 5, 6:30 p.m., $15. Fubar, 3108 Locust St, St. Louis, 314-289-9050.Vicki Lawrence and Mama: Sat., July 11, 7:30 p.m., $28-$58. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Walk Off The Earth: Thu., April 16, 7:30 p.m., $59.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.We Came As Romans: W/ The Devil Wears Prada, Gideon, Dayseeker, Fri., March 6, 7 p.m., $25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Welcome to Night Vale: Fri., March 20, 8 p.m., $30. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.The Wonder Years: W/ Free Throw, Spanish Love Songs, Pool Kids, Fri., March 13, 7 p.m., $25. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Yola: Fri., Jan. 17, 8 p.m., $20-$25. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Zac Brown Band: W/ Amos Lee, Poo Bear, Thu., March 12, 7 p.m., $36.50-$96.50. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.