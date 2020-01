Newly Announced: Three 6 Mafia, Circle Jerks, Archers of Loaf, Napalm Death and More

click to enlarge VIA PARADIGM TALENT AGENCY

Black Pumas will perform at Delmar Hall on Friday, March 27.

April Wine: Thu., May 14, 7:30 p.m., $19.50-$69.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Archers of Loaf: Thu., April 30, 8 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Barenaked Ladies: W/ Gin Blossoms, Toad the Wet Sprocket, Wed., July 1, 7 p.m., $35-$149.50. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Bayside: W/ Senses Fail, Hawthorne Heights, Can't Swim, Thu., May 28, 7 p.m., $24-$28. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Beach Boys: Wed., July 29, 7 p.m., $50-$130. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Beach Bunny: W/ Miloe, Wed., April 29, 8 p.m., $15-$18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Black Pumas: Fri., March 27, 9 p.m., $25-$27.50. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Camilo Séptimo: Mon., May 11, 8 p.m., $20-$25. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Circle Jerks: 40th Anniversary Tour: W/ the Adolescents, Negative Approach, Tue., June 23, 8 p.m., TBA. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Damo Suzuki's Network: Sun., March 22, 8 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Daryl Hall & John Oates: W/ Squeeze, KT Tunstall, Fri., July 24, 7 p.m., TBA. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.David Gray: Tue., July 21, 7 p.m., $29.50-$89.50. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Disturbed: Wed., July 15, 7 p.m., $29.50-$249.50. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Electric Six: Fri., April 3, 8 p.m., $16. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Entre Nos 2020 Live Tour: Sun., March 22, 8 p.m., $30-$59.50. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.The Growlers: Mon., June 8, 8 p.m., $30. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Impending Doom: Sat., June 20, 3:30 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Joe Mande: Thu., Feb. 27, 8 p.m., $16. The Ready Room, 4195 Manchester Ave, St. Louis, 314-833-3929.Kesha: W/ Big Freedia, Mon., May 25, 7 p.m., $45-$135. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Lauv: W/ Maisie Peters, Role Model, Thu., July 30, 7:30 p.m., $25-$55. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Little River Band: Sat., Oct. 3, 8 p.m., $29.50-$79.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Mac Lethal: Fri., April 17, 7:30 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Mannequin Pussy: W/ Glitterer, Fri., April 24, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Meat Loaf Presents: Bat: The Music of Meat Loaf: Thu., April 2, 7 p.m., $19.50-$39.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Michael Stanley and the Resonators: Sat., Sept. 12, 7 p.m., $25-$75. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.The Mother Hips: W/ Cordovas, Fri., July 3, 8 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Napalm Death: W/ Aborted, Wvrm, Bastard, Mon., April 20, 6:30 p.m., TBA. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Nickelback: Sat., Aug. 22, 7 p.m., $25-$139. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Origin: W/ Beneath the Massacre, Defeated Sanity, Fri., March 13, 5:30 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Peach Pit: W/ Haley Blais, Sat., May 2, 8 p.m., $18. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Pears: W/ Single Mothers, Thu., April 23, 7 p.m., $15. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.The Point Big Summer Show: W/ the Struts, Glorious Sons, Fri., June 5, 7 p.m., $25-$45. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Pokey LaFarge Night 1: Fri., May 15, 8 p.m., $22-$35. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Pokey LaFarge Night 2: Sat., May 16, 8 p.m., $22-$35. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Ricky Skaggs: Thu., April 16, 7:30 p.m., $19.50-$69.50. River City Casino & Hotel, 777 River City Casino Blvd., St. Louis, 314-388-7777.Sammy Hagar & the Circle: Fri., Aug. 7, 7 p.m., $29.50-$350. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Sick of it All: W/ Agnostic Front, Mon., May 4, 8 p.m., $25-$28. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Starset: W/ Physics Girl, Sat., May 16, 7:30 p.m., $25-$28. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Stephen Marley: Sun., April 5, 8 p.m., $30-$35. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Suicide Silence: Fri., May 15, 7 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Thomas Rhett: W/ Cole Swindell, Hardy, Fri., July 17, 7:30 p.m., $25-$125. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Three 6 Mafia: W/ Juicy J, DJ Paul, Gangsta Boo, Crunchy Black, Project Pat, Lil Wyte, La Chat, Sat., May 23, 7 p.m., $39-$119. Chaifetz Arena, 1 S. Compton Ave., St. Louis, 314-977-5000.Toots & the Maytals: Thu., April 23, 7 p.m., $28.50-$38. Atomic Cowboy Pavilion, 4140 Manchester Avenue, St. Louis, 314-775-0775.A Tribute to Stax Records: W/ Roland Johnson, Gene Jackson, Brother Jefferson, Miss Molly Simms, Bob Kamoske, Thomas Ingram, Tru Born, Sat., Feb. 29, 8 p.m., $12. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Xavier Wulf: W/ Minus Love, Tue., March 3, 5:30 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.