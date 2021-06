Newly Announced: Deadmau5, Thundercat, the Pixies, Foxing and More

click to enlarge VIA MOTORMOUTH MEDIA

Thundercat will perform at the Pageant on Tuesday, November 16.

Here again (after a long hiatus) is every newly announced show for the week! Click through, and start planning ahead:Alesana: Sat., Aug. 14, 6:30 p.m., $22. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Amigo the Devil: Tue., Oct. 26, 8 p.m., $22. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Anti-Flag: W/ Dog Party, Oxymorrons, Grumpster, Sat., Sept. 18, 8 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Atilla: W/ Jynx, Dead Crown, Sat., Oct. 16, 6:30 p.m., TBA. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.August Burns Red: Wed., Oct. 20, 7 p.m., $27.50. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Augustana: Wed., Nov. 17, 8 p.m., $22. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.’68: Sun., Aug. 1, 7:30 p.m., $15. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.The Backseat Lovers: Thu., Aug. 19, 8 p.m., $15-$70. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Bastard Squad: W/ Modern Angst, the Cuban Missiles, Killing Fever, Sat., Aug. 28, 8 p.m., $12. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Blacktop Mojo: Fri., Aug. 20, 7:30 p.m., $16. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Bodysnatcher: W/ Boundaries, Left to Suffer, Mouth For War, Sat., Nov. 20, 6:30 p.m., $15. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Brendan Kelly: Sat., Aug. 7, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Brian Regan: Fri., April 29, 8 p.m., $36.50-$72. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Brockhampton: W/ Jean Dawson, Paris Texas, HVN, Fri., April 1, 7 p.m., $49.75-$89.75. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Call Me Karizma: Wed., Oct. 6, 7 p.m., $15-$55. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Cave States: W/ Adam Reichmann, Fri., July 16, 8 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Clash of the Dickheads: W/ the Lion's Daughter, Fister, Hell Night, Fri., Aug. 27, 8 p.m., $15. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Clerk with Kevin Smith: Sun., Nov. 7, 8 p.m., $37. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Counting Crows: W/ Matt Sucich, Sean Barna, Sat., Aug. 21, 7 p.m., $29.50-$139.50. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Dan Marsala: W/ Ryan Cheney, Benjamin Martsolf, Clayton Scott, Sat., July 24, 8 p.m., $15. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Dar Williams: Tue., Oct. 19, 8 p.m., $30-$35. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Deadmau5: Fri., July 16, 9 p.m., $44.50-$69.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Diesel Island: Sun., June 20, 1:30 p.m., $5. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Emmaline: Mon., July 19, 7 p.m., $20-$25. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.The Fighting Side EP Release: W/ Yard Eagle, Quinlan Conley, Fri., July 23, 7 p.m., $15. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.The Four-Eyed Horsemen: W/ MC Lars, Mega Ran, MC Frontalot, Schaffer The Darklord, Sun., Oct. 17, 8 p.m., $18. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Foxing: Sat., Aug. 14, 8 p.m., $18-$20. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Gucci Mane: Sat., July 31, 7 p.m., $60-$150. Ambassador, 9800 Halls Ferry Rd, North St. Louis County, 314-869-9090.The Hamiltons: W/ Gavin M, Thu., June 17, 8 p.m., $12. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Hunny: Sat., Oct. 9, 8 p.m., TBA. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Impending Doom: Sat., March 12, 6:30 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Joe Bonamassa: Sat., Oct. 30, 8 p.m., $79-$249. Stifel Theatre, 1400 Market St, St. Louis, 314-499-7600.Kip & JJ Loui CD Release: Sun., Aug. 15, 1 p.m., $10. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989. Mac Lethal: Sat., Aug. 21, 7:30 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Mac Sabbath: W/ Speedealer, Lung, Sat., Sept. 11, 8 p.m., $20. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Magnolia Boulevard: Thu., July 29, 8 p.m., $12. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Nahko and Medicine for the People: Wed., Sept. 8, 8 p.m., $32.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Parker Millsap: W/ H.C. McEntire, Thu., Sept. 23, 8 p.m., $17. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Patton Oswalt: Sat., Dec. 4, 7 p.m., $39.50. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.The Pixies: W/ the Clockworks, Fri., Sept. 17, 8 p.m., $39.50-$69.50. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Pointfest 2021: W/ Shinedown, Seether, Greek Fire, Badflower, Grandson, Zero 9:36, Sun., Sept. 19, 4 p.m., $19-$129. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.The Record Company: Sun., Nov. 7, 8 p.m., $24-$29. Delmar Hall, 6133 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Red Flag Grand Opening: W/ Fragile Porcelain Mice, Ashes & Iron, Blight Future, Sat., Aug. 7, 8 p.m., $15. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Rise Against: W/ the Descendents, the Menzingers, Fri., Aug. 27, 7 p.m., $39.50-$59.50. St. Louis Music Park, 750 Casino Center Dr., Maryland Heights, 314-451-2244.Robert Earl Keen Night 1: Mon., Sept. 13, 8 p.m., $35-$45. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Robert Earl Keen Night 2: Tue., Sept. 14, 8 p.m., $35-$45. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Soulfly: W/ Niviane, As Earth Shatters, Brave New World, Thu., Aug. 26, 7:30 p.m., $20-$22. Red Flag, 3040 Locust Street, St. Louis, 314-289-9050.Thundercat: Tue., Nov. 16, 8 p.m., $28-$30. The Pageant, 6161 Delmar Blvd., St. Louis, 314-726-6161.Tiny Moving Parts: W/ Belmont, Capstan, Proper, Wed., Nov. 3, 7:30 p.m., $20. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Tommy James and the Shondells: W/ Felix Cavaliere’s Rascals, Sat., Nov. 20, 7:30 p.m., $50-$99. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Tracy Byrd: W/ the Big Rigs, Fri., Aug. 27, 7 p.m., $20-$60. Chesterfield Amphitheater, 631 Veterans Place Drive, Chesterfield.