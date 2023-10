Tadalafilo: ¿Como comprar Cialis en línea en España (Пenérico y Original 5mg, 10mg, 20mg y 60mg pastillas)

¿Se puede comprar Cialis online de forma segura? ¡Sí, se puede! Es posible comprar Tadalafilo y otras versiones genéricas de Cialis en farmacias en línea de confianza. Somos una reconocida tienda de píldoras para la disfunción eréctil, con precios competitivamente bajos y una política de mejorar precios, no encontrará una mejor oferta de Cialis en ningún lugar de España.

¿Qué es Cialis?

Cialis es un medicamento mundialmente famoso que se usa para tratar la disfunción eréctil y los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata). Cialis (con el principio activo Tadalafilo) actúa relajando los músculos lisos de los vasos sanguíneos, lo que permite un mayor flujo sanguíneo que ayuda a algunos hombres a lograr una erección.

¿Cuánto dura el efecto de Cialis?

Si bien las experiencias de cada persona varían, generalmente Cialis, debe ser ingerido 30 minutos antes de la actividad sexual. Dependiendo de sus condiciones de salud, es posible que también pueda tomar Cialis cada 24 horas, lo que le permitirá tener actividad sexual en cualquier momento entre dosis.

Tadalafil (Cialis) dura más que otros medicamentos para la disfunción eréctil y puede ser eficaz hasta por 36 horas.

¿Cuánto tiempo tarda Cialis en hacer efecto?

MEDICAMENTO HACE EFECTO EN DURACIÓN Viagra (Sildenafilo) 30-60 minutos 4-5 horas Cialis (Tadalafilo) 30-45 minutos 24-36 horas Cialis (Tadalafilo) a diario continuamente continuamente Levitra (Vardenafilo) 30-60 minutos 4-5 horas

¿Cómo debo tomar Cialis?

Cialis se puede tomar con o sin alimentos. A diferencia de otros inhibidores de la PDE5, la seguridad y eficacia de Cialis no se ven afectadas por comer antes de la dosificación. Sin embargo, el pomelo (y sus derivados) pueden afectar la forma en que su cuerpo procesa el tadalafilo y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Como resultado, se permite la mayoría de los alimentos, pero es posible que deba evitar el pomelo.

La dosis inicial recomendada es de 10 mg, que se debe tomar antes de la actividad sexual.

Puede aumentar la dosis a 20 mg o disminuirla a 5 mg, dependiendo de su efecto y de los efectos secundarios que pueda experimentar.

No tome más de una vez al día.

Cialis puede seguir siendo eficaz hasta por 36 horas.

Cialis para uso diario

Debe ser consumido aproximadamente a la misma hora todos los días, independientemente de la actividad sexual.

La dosis inicial recomendada es de 2,5 mg, pero puede aumentarse a 5 mg dependiendo de su efecto y de los efectos secundarios que pueda experimentar.

¿Existe el Cialis genérico?

Sí, el Cialis genérico se llama Tadalafilo. Es posible comprar Cialis genérico en varias farmacias en línea que ofrecen grandes ahorros en comparación con los precios locales.

¿Cuál es la diferencia entre Cialis original y otras versiones genéricas de Tadalafil?

Los medicamentos genéricos que se venden en línea no son química ni terapéuticamente diferentes de los que se obtienen en su farmacia local.

Ambos generalmente provienen exactamente del mismo fabricante que pasa un estricto control gubernamental.

Generalmente la principal diferencia está en el embalaje y el precio. Los envases genéricos pueden ser diferentes de los que se consiguen localmente, pero también son mucho más baratos.

Uno de los medicamentos genéricos de Cialis más populares es Vidalista. Es producido por Centurion Laboratories, una marca de fama mundial que monitorea constantemente la calidad de la producción y el empaque.

Vidalista está disponible en varias dosis (desde 2,5 mg por tableta genérica de Cialis, 5mg, 10mg, 20mg hasta 60 mg de Tadalafilo por píldora).

¿Cómo puedo comprar Cialis genérico en una farmacia en línea?

Ordenar Cialis en una farmacia en línea es un proceso sencillo. Agregue la potencia y cantidad deseadas a su carrito y complete el proceso de pago.

¿Es Seguro comprar Cialis 20mg en una farmacia en línea?

Varias farmacias en línea ofrecen Cialis aprobado tanto en su forma de marca como genérica. No necesitarás receta médica. Varios centros logísticos en todo el mundo le ayudarán a ahorrar costes sin sacrificar la eficacia y la seguridad.

Le recomendamos utilizar vendedores en línea que acepten pagos con tarjeta de crédito únicamente. De esta manera estará protegido contra productos falsificados o problemas con la entrega. Varios vendedores online afirman ser honestos y exigen transferencias bancarias a otros países de la UE. Pero las transferencias bancarias no se pueden reembolsar fácilmente y si el vendedor no envía su pedido, usted simplemente podría perder su dinero.

¿Cuánto cuesta el Cialis 5mg genérico en una farmacia en línea?

Para comprar Cialis en España, usted debe ir al doctor primero y conseguir una receta médica para comprar en una farmacia local.

En nuestra farmacia en línea, usted no necesitará una receta médica ya que puede comprar directamente con nosotros por el valor de 1 Euro por píldora aproximadamente.

El costo de Cialis genérico dependerá de la dosis y la cantidad. Como los precios tienden a fluctuar con el mercado, generalmente cuanto más compra, menos paga por sus tabletas de Cialis genérico.

Comprar genéricos es una excelente manera de ahorrar, ya que los medicamentos genéricos casi siempre son significativamente más baratos que sus contrapartes de marca.

¿Cuál es el valor del envío a España?

Normalmente, las farmacias en línea cobran entre 7 y 15 euros por envíos de paquetes de tamaño estándar totalmente asegurados a España. Los pedidos generalmente se entregan dentro de 5 a 10 días hábiles a cualquier ciudad de España.

¿Por qué el Tadalafilo genérico es tanto más barato? ¿Es efectivo y seguro?

El tadalafilo genérico es considerablemente más asequible porque su precio no tiene que tener en cuenta el dinero gastado en investigación y desarrollo (como lo haría un medicamento de marca). Además, le hemos fijado un precio que sea lo más accesible posible. El Tadalafilo genérico (Vidalista) es tan seguro y eficaz como el Cialis de marca.

Debido a los controles de precios gubernamentales, los medicamentos de Canadá, Singapur, India y muchos otros países suelen ser significativamente más baratos que las píldoras vendidas en España. Además, es posible que otros países tengan versiones genéricas más asequibles de estos medicamentos, que quizás aún no estén disponibles en la UE.

Por lo tanto, si no tiene prisa y está dispuesto a esperar entre 5 y 10 días hábiles, le recomendamos que compre Tadalafilo genérico para ahorrar varios euros en cada compra.

Algo más de información acerca de Cialis

¿Puedo beber alcohol al consumir Cialis?

Generalmente sí, se puede. El consumo moderado de alcohol no debería interferir con la eficacia de este fármaco para la disfunción eréctil. Sin embargo, el alcohol y el tadalafilo son vasodilatadores suaves, lo que significa que puedes experimentar presión arterial baja si los tomas juntos. Esto puede provocar mareos y desmayos durante la actividad sexual, por lo que es importante evitar beber en exceso.

¿Como es Cialis, en comparación con otros medicamentos populares para la erección?

Muchos hombres prefieren tomar tadalafilo en lugar de otros inhibidores de la PDE5 porque Cialis ofrece opciones de dosificación flexibles.

El método de dosificación diaria de 2,5 mg permite la actividad sexual espontánea porque mantendrá un nivel constante de tadalafilo en la sangre.

La dosificación según sea necesario les da a los hombres la opción de tomar solo una tableta antes de tener relaciones sexuales. Cialis también actúa rápidamente en tan solo 30 minutos y dura hasta 36 horas, más que cualquier otro fármaco disponible para la disfunción eréctil (por ejemplo, Viagra o Sildenafilo genérico).

¿Debería tomar Cialis en vez de Viagra?

Cialis y Viagra son inhibidores de la PDE5 que se utilizan para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Las ventajas de tomar Cialis son las siguientes:

Puede tomarse una vez al día en una dosis baja (2,5-5 mg/día)

Una dosis única de Cialis puede durar hasta 36 horas. Esto permite una mayor espontaneidad que Viagra y otros medicamentos para la disfunción eréctil.

¿Cuántas veces al día puedo tomar Cialis 10mg o 20mg?

Cialis no se debe tomar más de una vez al día. Se debe tomar una dosis de 10 mg o 20 mg, 30 minutos antes de la actividad sexual y puede seguir siendo eficaz hasta por 36 horas. Si toma una dosis de 2,5 mg o 5 mg, tómela una vez al día a la misma hora.

Efectos segundarios de Cialis (Tadalafilo)

Los efectos segundarios más comunes al consumir Cialis son:

Dolor de cabeza

Enrojecimiento de la cara y el cuello

Dolor muscular en espalda, brazos o piernas.

Congestión o secreción nasal

Náuseas e indigestión

Deje de usar Tadalafil y comuníquese con su médico si experimenta los siguientes efectos secundarios:

Sensación de mareo o desmayo

Síntomas de ataque cardíaco: dolor en el pecho, dolor que se extiende a la mandíbula o al hombro, náuseas, sudoración.

Erección dolorosa o que dura más de 4 horas

Cambios en la visión o pérdida de la visión.

Problemas de audición o zumbidos en los oídos.

Dificultad para respirar

