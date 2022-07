Newly Announced: Veronica Swift, Stephen Kellogg, Sarah Borges and More

click to enlarge BILL WESTMORELAND Veronica Swift will perform at the Sheldon on Saturday, November 5.

Sign up for our weekly newsletters to get the latest on the news, things to do and places to eat delivered right to your inbox.

Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Google News.

Here, again, is every newly announced show for the week! Click through and start planning ahead. And as always, here's your obligatory COVID safety warning: Be sure to check with the venues before you make plans to head to any of these shows, as the virus is still circulating and safety measures vary from venue to venue.49 Winchester: Sat., Aug. 20, 8 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.A-Game: Thu., Aug. 4, 8:30 p.m., $10. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Baglunch Blues Band: Sat., July 23, 5 p.m., free. Blumenhof Vineyards, 13699 MO-94, Marthasville, 800-419-2245.Beer Choir: Thu., July 21, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The Bel Airs: Sat., July 23, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Big Rich McDonough & The Rhythm Renegades: Wed., July 27, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.The Broken Hipsters: Fri., July 29, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Brother Francis and the Soultones: Thu., Aug. 4, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The California Honeydrops: Sun., Oct. 23, 6 p.m., $23-$45. The Big Top, 3401 Washington Blvd, St. Louis, 314-533-0367.Carnifex: W/ Spite, Oceano, Left To Suffer, Crown Magnetar, Fri., Oct. 21, 6:30 p.m., $25-$30. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Carole J. Bufford: Thu., Aug. 18, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Craig Finn & the Uptown Controllers: Sat., Oct. 22, 8 p.m., $25-$30. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Craig Morgan & Lonestar: Sat., Aug. 27, 7 p.m., $0-$75. Cedar Lake Cellars, 11008 Schreckengast Road, Wright City, 636-745-9500.The Delta Bombers: W/ Reckless Ones, Thu., Aug. 18, 8 p.m., $15. The Old Rock House, 1200 South Seventh St., St. Louis.Devin the Dude: W/ Willy J Peso, Sat., Aug. 6, 8 p.m., $20. The Old Rock House, 1200 South Seventh St., St. Louis.Dizzy Wright: W/ YONAS, ATG, Thu., Aug. 25, 7:30 p.m., $20-$25. Pop's Nightclub, 401 Monsanto Ave., East St. Louis, 618-274-6720.Dudley Taft: Fri., Sept. 16, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Elvin Bishop and Charlie Musselwhite: Fri., Oct. 7, 8 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Emmet Cohen Trio: Sat., March 11, 8 p.m., $35-$45. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Flor de Toloache: Fri., Nov. 11, 8 p.m., $35-$45. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.The Forestwood Boys: Sat., July 30, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.A Garden of Sound: Thu., Aug. 4, 5:30 p.m., free. Missouri History Museum, 5700 Lindell Blvd., St. Louis, 314-746-4599.Gloria Taylor Jazz Benefit: Sun., July 24, 4 p.m., $40. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Grayson Jostes: Thu., Aug. 11, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Gwenifer Raymond: Thu., Sept. 22, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Illiterate Light: W/ Wildermiss, Tue., Oct. 4, 8 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Ivan & Alyosha: W/ Evan Bartels, Thu., Sept. 22, 8 p.m., $15-$18. Blueberry Hill - The Duck Room, 6504 Delmar Blvd., University City, 314-727-4444.Jake’s Leg: Fri., July 22, 9 p.m., $10. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Jason Cooper Band: Thu., July 21, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Jazz at Lincoln Center Presents: Songs We Love: Sat., Feb. 18, 8 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Jeff's Big Acoustic Adventure: Sat., July 23, noon, free. Blumenhof Vineyards, 13699 MO-94, Marthasville, 800-419-2245.Jeremy Camp: W/ Katy Nichole, Thu., Sept. 29, 7 p.m., $20-$50. Family Arena, 2002 Arena Parkway, St Charles, 636-896-4200.Joanna Serenko: Thu., Aug. 25, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Jocelyn & Chris: Sat., Sept. 17, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Kilborn Alley Band: Fri., July 22, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Laraaji: Sat., July 30, 7 p.m., $15. Gethsemane Lutheran Church, 3600 Hampton Avenue, St Louis, (314) 352-8050.Love Jones "The Band": Sun., July 24, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Michael Schaerer: Sun., July 24, 2 p.m., free. Blumenhof Vineyards, 13699 MO-94, Marthasville, 800-419-2245.Midnight Tyrannosaurus: Sat., Aug. 13, 8 p.m., $15-$20. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Mike and The Moonpies: W/ Vandoliers, Tue., Oct. 25, 8 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Natchez Whistle: Sun., July 24, 10 a.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Neil Salsich and Beth Bombara: Fri., Aug. 12, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Paramore: Tue., Oct. 11, 7:30 p.m., TBA. The Factory, 17105 N Outer 40 Rd, Chesterfield, 314-423-8500.Pointfest 2022: W/ Papa Roach, Highly Suspect, Halestorm, the Struts, Sometimes Y, New Years Day, the Warning, Brookroyal, the Ricters, Sat., Sept. 24, noon, $39.95-$129.95. Hollywood Casino Amphitheatre, I-70 & Earth City Expwy., Maryland Heights, 314-298-9944.Quin McIntosh: Sat., Oct. 15, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Reba McEntire: W/ Terri Clark, Sat., Oct. 22, 7:30 p.m., $46-$746. Enterprise Center, 1401 Clark Ave., St. Louis, 314-241-1888.Riot Ten: Thu., Dec. 15, 8 p.m., $15-$20. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Rock Inc.: Sat., Aug. 6, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Rocky and the Wranglers: Sun., July 31, 10 a.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.The Samples: Fri., Oct. 14, 8 p.m., $30. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Sarah Borges: Wed., Aug. 24, 8 p.m., $15-$18. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Saucier: Fri., Sept. 2, 7:30 p.m., $10. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.The Scotch Bonnets: Thu., Aug. 18, 5 p.m., free. Ritz Park, 3147 S. Grand Blvd, St. Louis.Scottie Kemp: Fri., July 22, 5 p.m., free. Blumenhof Vineyards, 13699 MO-94, Marthasville, 800-419-2245.Sherie White: Fri., Sept. 9, 7:30 p.m., $20. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Skamasala: Fri., July 22, 7 p.m., free. [edit secondary] Fri., Aug. 5, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.St. Louis Social Club: Tue., July 26, 7 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Starcrawler: Sun., Aug. 14, 8 p.m., $15-$18. Off Broadway, 3509 Lemp Ave., St. Louis, 314-498-6989.Steep Canyon Rangers: Fri., Dec. 2, 8 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Stephanie Stewart and Friends: Sat., July 23, 7:30 p.m., free. The Frisco Barroom, 8110 Big Bend Blvd., Webster Groves, 314-455-1090.Stephen Kellogg: Fri., Oct. 28, 8 p.m., $25-$35. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Terence Blanchard: Sat., Oct. 1, 8 p.m., $40-$50. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Third Sight / Dhoruba Collective: Sat., July 23, 11 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Third Sight Band: Fri., July 22, 11 p.m., $15. [edit secondary] Mon., July 25, 7 p.m., $10. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Three of a Perfect Pair: Sat., July 23, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.Town Mountain: Tue., Nov. 8, 7 p.m., $15. Old Rock House, 1200 S. 7th St., St. Louis, 314-588-0505.Ty Perry Project: Sat., July 23, 3 p.m., $15. BB's Jazz, Blues & Soups, 700 S. Broadway, St. Louis, 314-436-5222.Veronica Swift: Sat., Nov. 5, 8 p.m., $35-$45. The Sheldon, 3648 Washington Blvd., St. Louis, 314-533-9900.Victor Wooten: Sat., Oct. 1, 8 p.m., $25-$55. Grandel Theatre, 3610 Grandel Square, St. Louis, 314-533-0367.Vieux Farka Touré: Fri., Sept. 23, 7:30 p.m., $25. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.Walter Parks: Sun., Aug. 14, 7:30 p.m., $15. Blue Strawberry Showroom & Lounge, 364 N Boyle Ave, St. Louis, 314-256-1745.The Wilmingtons: Thu., July 28, 7 p.m., free. Das Bevo Biergarten, 4749 Gravois Ave., St. Louis, 314-224-5521.